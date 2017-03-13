ذوالقدر: کار اساسی و نقطه عطف تا قبل از انتخابات مجمع ملی دوم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی صبح امروز در نخستین نشست هماهنگی ستادهای استانی و اقشار این جبهه، با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری موضوعی راهبردی است، اظهار داشت: تمرکز ما بر این است که با تلاشی که صورت می گیرد، انتخاب درستی انجام شود تا دولتی در طراز انقلاب، مردمی و کارآمد روی کار بیاید تا مشکلات کشور حل شود.

وی با اشاره به اولین مجمع عمومی جبهه مردمی اظهار داشت: نشست مجمع عمومی نشست خوبی بود و قریب به سه هزار نفر در آن حاضر بودند که هفت تصمیم گیری مهم در آن انجام شد.

ذوالقدر ادامه داد: از بعد مجمع عمومی با تصمیم مجمع اول، شورای مرکزی جبهه مردمی که عالی ترین مرجع تصمیم گیری است تعیین شدند و جلسات شورا بطور منظم هفته ای یکبار برگزار می شود و تاکنون نیز سه جلسه تشکیل شده است.

رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب پیرامون تصمیم گیری های انجام شده در مجمع خاطرنشان کرد: هیات رئیسه، هیات نظارت و هیات اجرایی شورای مرکزی مشخص شدند.

وی خاطرنشان کرد: ۸ نفر به عنوان هیات رئیسه انتخاب شدند که ریاست شورای مرکزی و مجمع ملی را بر عهده دارد؛ همچنین هیات نظارت نیز که که مسئول رسیدگی به شکایات و نظارت داخلی بر عملکرد جبهه مردمی نیروهای انقلاب است، تشکیل شده است.

ذوالقدر همچنین یادآور شد: هیات اجرایی نیز که ستاد جبهه مردمی است تعیین و اعضای آن در شورای مرکزی مشخص شدند.

وی تاکید کرد: کار اساسی و نقطه عطف ما تا قبل از انتخابات، برگزاری مجمع ملی دوم است که ۱۷ فروردین ۹۶ برگزار خواهد شد.

رییس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب، با اشاره به دو دستور کار مجمع دومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: تصویب نهایی اساسنامه جبهه مردمی که در آن ارکان و ساز و کار جبهه مردمی مشخص شده است دستور کار اول بوده و بحث دوم نیز تعیین ۵نامزدی است که باید وارد رقابت شوند و از بین آنها یک نفر انتخاب شود.

ذوالقدر با با بیان اینکه مقرر بود که بین مجمع ملی اول و دوم با ۲۰ نفر برگزیده مذاکراتی انجام شود، خاطرنشان کرد: این کار انجام می گیرد و با تعداد زیادی از این افراد صحبت شده و چند نفر باقی مانده نیز تا آخر این هفته نهایی خواهد شد و آماده می شویم که در مجمع دوم از بین این افراد ۵نفر انتخاب شوند.

وی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم ۴یا ۵ نفر از این افراد کاندیدا اساسا یا قصد ورود به انتخابات نداشته باشند، یا ساز و کار جبهه را نپذیرند.

ذوالقدر با اشاره به نحوه تبلیغات نامزدها در مجمع ملی دوم اظهار داشت: بنا بر این است که در مجمع دوم این ۱۰ نفر خود، برنامه‌ها، سوابق کاری و تیم اجرایی شان را معرفی کنند که البته شاید برخی به دلیل اینکه افراد معروفی هستند، قصد سخنرانی نداشته باشند ولی صبح تا ظهر مجمع ملی دوم به سخنرانی نامزدها اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ساز و کار رای گیری از اعضا در مجمع ملی دوم گفت: رای گیری پس از سخنرانی نامزدها و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و شمارش آرا نیز تا بعد از ظهر مشخص می شود.