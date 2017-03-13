فاضل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همایش بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی فردا با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اسدآباد برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان عنوان کرد: به پاس یادبود یکصد و بیستمین سال درگذشت پرچمدار بیداری اسلامی، متفکر و مصلح بزرگ جهان اسلام، سیدجمال الدین اسدآبادی، همایش بزرگداشتی در زادگاه آن بیدارگر مشرق زمین برگزار می شود.

فاضل عبادی با بیان اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمان ویژه این مراسم است، افزود: این همایش فردا سه شنبه ٢٤ اسفندماه در مجتمع فرهنگی هنری سیدجمال الدین اسدآبادی شهرستان اسدآباد برگزار می شود.

وی عنوان کرد: نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، افتتاح تالار قرآن همدان و شرکت در شورای اداری استان همدان از دیگر برنامه های سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان همدان است.