۸۰ درصد غرب موصل در کنترل عراقی ها/ماجرای حضور ۲۰۰۰ نظامی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای عراقی تاکنون ۸۰ درصد کرانه راست موصل در شمال کشور را از لوث داعش آزاد کرده اند.

در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده است: نیروهای عراقی به پیشروی در کرانه راست موصل ادامه می دهند و استحکامات دفاعی داعش در هم شکسته شده است و آنها به خیابانهای باریک فرار می کنند و از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند تا مانع از پیشروی نیروها شوند.

این درحالی است که برخی منابع از بازداشت وزیر موسوم به صنایع داعش در شهر موصل خبر دادند.

از سوی دیگر منابع وابسته به فرماندهی عملیات مشترک اخبار منتشر شده مبنی بر ورود ۲۰۰۰ نظامی آمریکایی به پایگاه عین الاسد در الانبار در غرب عراق را تکذیب کردند و آن را بی اساس دانستند.