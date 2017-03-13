به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر دوشنبه به مناسبت گرامیداشت روز شهید در جمع مردم قزوین در مسجد الغدیر گفت: به برکت خون شهدا امروز دنیا کاملا با ایران اسلامی واقتداروعظمت ملت ما آشناست و فرق اسلام عربستانی و اسلامی ایرانی را تشخیص می دهد.

وی بیان کرد: در گذشته اسلام عربستانی در دنیا جولان می داد اما امروز اسلام اصیل ایرانی در جهان مطرح شده و پیام عاشورا و امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) به ملل جهان رسیده است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس یادآورشد: امروز ملت ایران به عنوان پرافتخار ترین ملت جهان شناخته می شود و حرکت ملت ما جریان انتخابات آمریکا را به هم ریخته و امپراطوری آمریکا را دچار بحران کرده است و در شرایطی که درگیری خیابانی وارد شهرهای آمریکا شده به لطف الهی بهترین امنیت را در ایران شاهد هستیم.

حاجی بابایی یادآورشد: در عصر حاضر دو حرف در جهان سرزبانهاست آمریکا و ایران، حرف آمریکا که مشخص است و حرف ایران که قرآنی و دینی و اسلامی است توانسته دیگران را تحت تاثیر قرار دهد و اسلام را در سوریه، عراق و لبنان حاکم کند.

اقتدار ایران اسلامی مرهون خون شهداست

وزیر سابق آموزش و پرورش اظهارداشت: شما ملت غیور ایران به لطف شهدا و رهبری توانسته اید پیام حضرت زینب(س)، فاطمه زهرا(س)، امام حسین(ع) وحضرت علی(ع) را به دنیا منتقل کنید و این افتخار به هیچ روش دیگری کسب نمی شد.

حاجی بابایی گفت: در جهان انقلابی بپا کرده ایم که دنیا متوجه شده نجات در اهل بیت و توسل به امور معنوی و دین است و در دنیا روسفید هستیم.

وی باانتقادازبرخی روشهای اشتباه در کشوراضافه کرد: هرچند در بخشی از بخشها گامهای بلندی برداشته ایم و مردم بخوبی پای کار هستند اما به مسئولان اشکالات زیادی وارد است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مسیر دچار نقص فنی شدیم و جامعه امروز ما در شان امام، رهبر ی و شهدا نیست و باید برخی رفتارهای ما اصلاح شود.

وی اضافه کرد: مسائلی که مطرح می شود فراتر از دولتهاست و نگاه سیاسی هم نداریم بلکه مشکلاتی را مطرح می کنیم که مانند موریانه در حال خوردن انقلاب است و درخت سبز انقلاب را معیوب می کند.

حاجی بابایی یادآورشد: امروز انقلاب اسلامی با نشاط و طراوت حرکت می کند و مردم بخوبی همراه آن هستند اما برخی در داخل این قطار درحال بازکردن پیچ و مهره های آن هستند.

وی گفت:همین کسانی که خود را جدا از مردم می دانند می گویند حق دارند حقوق های ۱۰۰ میلیونی بگیرند و ادعا می کنند اگر نباشند مردم بیچاره می شوند و با این کار اشرافی گری را باب کرده اند.

مبارزه با حقوق بگیران میلیونی ساده نیست

حاجی بابایی بیان کرد: مردم بدانند که با این افراد نمی توانیم براحتی مبارزه کنیم و شش ماه است در مجلس می خواهیم ماده ای را تصویب کنیم که جلوی این حقوق ها را بگیریم و کبوتری را به پرواز درآوردیم که آنقدر به آن تیر زدند که آن را انداختند و کشتند.

رئیس فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اشکال به برخی مسئولان است که خود را انقلابی می دانند اما نمی توانند ساده باشند و مخارج آنها بالاست.

وی اضافه کرد: مشکل ما در سه محور است اول آنکه عده ای امروز هزاران میلیارد تومان پول دارند که اگر دستگاه چاپ اسکناس هم داشتند نمی توانستند اینهمه سرمایه جمع کنند اما می گویند زحمت کشیده ایم.

حاجی بابایی تصریح کرد: خطر دوم این است که این مسائل را با تفسیر قرآنی برای خود موجه جلوه می دهند چون مسئول هستند و موضوع بعدی این که عده ای دچار مشکلات فرهنگی شده اند و فکر می کنند همیشه باید در قدرت باشند.

وی اظهارداشت: این درشرایطی است که هزاران انسان عاشق داریم که صادقانه کار می کنند اما نشانی از آنها نیست.

خانه شیشه ای را رونمایی می کنیم

حاجی بابایی از رونمایی طرحی با نام «خانه شیشه ای» در مجلس خبرداد و گفت:ماده ۳۵ را در کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس نوشته ایم ودنبال تصویب آن هستیم تاهمه مسئولان نظام از نمایندگان و روسای سه قوه تمامی دریافتی خود را مشخص کنند.

وی اضافه کرد:تکلیف دفتر رهبری مشخص است امابرای این که برخی حرف و حدیث نداشته باشند دفتر ایشان هم اعلام موافقت کرده اند این طرح اجرا شود و سامانه ای در دولت راه اندازی می شود و همه وزرا، وکلا، روسای سه قوه، مسئولان ارشد نظام هرچه دریافت می کنند باید در این سایت ثبت و ضبط شود و مردم در جریان آن قرار گیرند و این خانه شیشه ای مردم را در جریان همه مسائل قرار خواهد داد.

حاجی بابایی گفت: این طرح موجب شفافیت نظام خواهد شد و شایعات و حرف و حدیثها را برطرف کرده و دست برخی را رو خواهد کرد و همه متوجه خواهند شد که در کشور چه می گذرد.

مسئولیت ها را به مردم بدهیم

وی گفت: این نظام نیازمند حرکت سیستماتیک است و همه کسانی که دغدغه دارند با هر تفکر و سلیقه و گرایشی باید کنار هم جمع شوند و در مسیر امام راحل، رهبری و شهدا حرکت کنند.

حاجی بابایی تصریح کرد: امروز باید کارها را به مردم واگذار کنیم و بدانیم انقلاب نیازمند یک حرکت قدرتمندانه است تا جلوی حرکت های انحرافی را بگیرد.

وی اظهارداشت: می توانیم از رکود اقتصادی خارج شویم و سالانه دو میلیون شغل ایجاد کنیم و این کار با برنامه ریزی و استفاده از همه ظرفیتها شدنی است و کار سختی نیست اما فرماندهانی لازم دارد که خودشان وارد سنگر و جبهه شوند.

رئیس فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: می توانیم با برداشتن گامهای بلند از رکود خارج شده و با اتکا به منابع کافی موجود در کشور و نیروی انسانی و شرکت های دانش بنیان به کاهش بیکاری اقدام کنیم.

با مردم صادق باشیم

وی اضافه کرد: ما بجز چند کشور که آنها را کشور نمی دانیم می توانیم با همه جهان تعامل داشته باشیم و با آنها ارتباط برقرار کنیم اما نباید به آنها اعتماد و اتکا کنیم که برای ما دیکته بنویسند.

حاجی بابایی گفت: اگر برنامه ششم اجرا شود و صادقانه با مردم رفتار کنیم می توانیم اشتغال و تولید را رونق بخشیده و بیکاری را کم کنیم.