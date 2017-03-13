تهدیدات اسرائیل علیه لبنان با هدف سرپوش گذاشتن بر قطعنامه۱۷۰۱ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نخست وزیر لبنان در سخنانی از اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

در همین راستا، «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان تاکید کرد: تهدیدهای تکراری اسرائیل علیه شهروندان لبنان و نهادهای قانون و زیرساخت های کشور، با هدف سرپوش گذاشتن بر قطعنامه ۱۷۰۱ است.

در جنگ سال ۲۰۰۶ اسرائیل به لبنان که ۳۳ روز نیز طول کشید و به جنگ ۳۳ روزه معروف شد، حدود ۱۳۰۰ لبنانی شهید و هزاران نفر نیز زخمی شدند. این جنگ در حالی با قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت خاتمه یافت که در آن هیچ نشانه دال بر محکومیت رژیم اسرائیل وجود نداشت.

«طارق الخطیب» ، وزیر محیط زیست لبنان در بیانیه ای اعلام کرد، با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت محیط زیست لبنان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز ۲۲ دسامبر قطعنامه ای را برای الزام اسرائیل به پرداخت ۸۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار به لبنان به عنوان غرامت جرایم ضد زیست محیطی صادر کرد.

مهمترین ویژگی و شاخصه رژیم صهیونیستی، جنایتکار بودن است که البته ریشه در جعلی بودن این رژیم در سرزمین های اشغالی دارد. رژیم اسرائیل برای دستیابی به اهداف خود از هیچ جنایتی به خصوص علیه فلسطین، لبنان و سوریه دریغ نمی کند. این رژیم در سال ۲۰۰۶ ضمن تجاوز به لبنان، مخازن سوخت نیروگاه برق منطقه الجیه لبنان را نیز بمباران کرد که این امر سبب آلودگی آب های ساحلی این کشور با مواد نفتی شد.

موضوع مهمتر این است که اکنون مجمع عمومی در حالی با صدور قطعنامه، رژیم صهیونیستی را ملزم به پرداخت غرامت به لبنان کرد که قطعنامه های مجمع عمومی ضمانت اجرایی ندارد و اسرائیل می تواند این غرامت را نپردازد. با این حال، دست کم می توان گفت در این قطعنامه بر جنایت رژیم صهیونیستی صحه گذاشته شد و در عین حال، این قطعنامه به طور غیرمستقیم به نبود عدالت و غلبه مطامع سیاسی بر عدالت و حقوق ملتها در شورای امنیت سازمان ملل نیز اذعان دارد.