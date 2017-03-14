به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان در خصوص درگیری های رخ داده در بازی خونه به خونه و نساجی مازندران در لیگ دسته اول فوتبال، گفت: این اتفاقات خستگی را روی تن آدم می گذارد و خوشایند نیست. همه مقامات از چند روز قبل آماده برگزاری بازی بودند. خود مسابقه هم مشکلی نداشت. نه داوری نه چیز دیگری.

رئیس هیات فوتبال مازندران ادامه داد: بین دو نیمه تماشاگران نساجی با چند نیروی انتظامی مشکلاتی پیدا کردند و پلیس هم از ابزار بازدارنده مثل شوکر و اسپری فلفل استفاده کرد. این باعث شد چند تماشاگر از حال بروند. دیگر تماشاگران فکر کردند مشکلاتی برای دوستانشان ایجاد شده و همین باعث شد تا تنش ایجاد شود. آنها برای هواداری از دیگران فنس را شکستند و وارد زمین شدند.

بهروان خاطرنشان کرد: نیروهای یگان ویژه در فرمانداری که چسبیده به ورزشگاه بود، حضور داشتند و بعد از این اتفاقات، وارد کار شدند و دخالت کردند. اعضای شورای شهر بابل و دادستان هم آنجا حضور داشتند و وقتی این وضعیت را دیدند، به این نتیجه رسیدند که این مسابقه به خاطر شرایط امنیتی، ادامه پیدا نکند.

وی تاکید کرد: امروز صبح گزارش بازی را به کمیته انضباطی می دهیم تا آنها تصمیم بگیرند.

رئیس هیات فوتبال مازندران در پاسخ به این سئوال که آیا نمی شد پیش بینی بهتری برای جلوگیری از این تنش ها صورت بگیرد؟ گفت: شورای تامین نشستهای متعددی داشت و نظرشان این بود که تماشاگران کجا مستقر شوند. این جزو اختیارات شورای تامین است. فکر می کنم نیروهای انتظامی می توانستند تدابیر بهتری داشته باشند. اگر یک مقدار مدیریت بهتری می کردند این اتفاق رخ نمی داد.

بهروان در پایان گفت: تماشاگران دو تیم با هم مشکلی نداشتند. در واقع مشکل بین تعدادی از تماشاگران با نیروی انتظامی بوده است. تماشاگران هم باید خودشان را بهتر کنترل کنند. نساجی و خونه به خونه از جمله تیم های پرطرفدار هستند. حتی با لیدرهای دو تیم هم جلساتی گذاشته شده بود ولی این اتفاقات رخ داد.