تکمیل بیش از ۲۰ پروژه کلان عمرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، طی سال جاری بیش از ۲۰ پروژه کلان عمرانی شامل پروژه احداث زیرگذر جوادیه، فاز نخست مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب، تقاطع غیرهمسطح بزرگراه یادگار امام (ره) با خیابان امام خمینی (ره)، ایستگاه مکمل تهویه تونل نیایش، محوطه سازی و احداث ابنیه تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس، تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با خیابان اردستانی، پل شرق به شمال تقاطع بزرگراه نیایش با بزرگراه شهید چمران، تقاطع‌های غیرهمسطح کاروانسراسنگی ۱ و ۲، تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس، ساختمان جدید مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران، کانال کمکی قطعه ۳ کانال سرخه حصار جنوبی و همچنین ۶ پروژه در زمینه مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای پل‌های سواره رو شهر تهران تکمیل شده است.

همچنین در آستانه برگزاری مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی فاز نخست پروژه بهسازی سطح پیرامونی برج آزادی به بهره‌برداری رسید وبه گفته معاون عمرانی شهردار تهران پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی‌آباد نیز تا فروردین ماه سال ۱۳۹۶ به طور کامل تحویل شهروندان خواهد شد.

در طول سال ۱۳۹۵ علاوه بر طرح‌های یادشده، ۲ پل تقاطع غیرهمسطح در پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی (تقاطع با خیابان‌های شهید اصغری و شهید میرزایی) و همچنین بخش‌های قابل توجهی از پروژه احداث تقاطع‌های غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه‌های امام علی (ع) و شهید صیاد شیرازی (مسیرهای جنوب به شرق و شرق به جنوب تقاطع بزرگراه امام علی (ع) با بلوار ارتش و پل دوربرگردان غرب به غرب بلوار ارتش) نیز تکمیل شدند.