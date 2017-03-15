افزایش ۲۰۰هزار نفری ظرفیت مترو با بهره برداری از واگن های جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف ظهر امروز طی سخنانی در حاشیه مراسم بهره برداری از ۵۹ واگن مترو که در محل کارخانه واگن سازی تهران برگزار شد، طی سخنانی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: طبیعتا با اضافه شدن خطوط مترو تهران در ماه های پیش رو ضروری است قطار و واگن های مترو نیز به شبکه اضافه شود، هم اکنون سرعت ساخت واگن بسیار زیاد است اما باید توجه داشته باشیم که از قبل هم با مشکل کمبود واگن روبرو بودیم.

وی تاکید کرد: در سال ۹۵ دوستان ما قول دادند که در هر فصلی بتوانیم حدود ۶۰ واگن به شبکه مترو اضافه کنیم. امروز نیز همزمان با ساخت تونل ها ۵۹ واگن مترو اضافه می شود که به این ترتیب ظرفیت جا به جایی ۲۰۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

شهردار تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه خطوط شش، هفت و هشت مترو با طول ۱۰۰ کیلومتر از ابتدای سال ۹۶ به بهره برداری می رسد، امروز این قول را دادیم که مشکلات مردم برای کاهش سرفاصله حرکت قطار را حل کنیم؛ به همین جهت اولویت متروی تهران بعد از اتمام خطوط در سال آینده، توسعه ساخت واگن ها است که این ظرفیت وجود دارد اما در عین حال با مشکل مالی روبرو هستیم.

قالیباف در پاسخ به سوالی درباره وعده های مقامات دولتی برای تامین واگن های مترو تهران، گفت: از من این سوال را نکنید چرا که گفتنش هم به نظر من فایده ای ندارد، اما مطمئن هستیم که کار به زمین نخواهد ماند. مشکلات برای ما مسئولان است و نباید آن ها را به مردم بگوییم بلکه باید تلاش کنیم تا مشکلات حل شود.

وی افزود: پس از اضافه شدن ۱۰۰ کیلومتر به طول خطوط متروی تهران، تا پایان سال ۹۶ به سمت تامین واگن حرکت می کنیم تا شرمنده مردم نباشیم که گاهی اوقات در بعضی ایستگاه ها دو - سه قطار می آید اما نمی توانند سوار شوند.

شهردار تهران توسعه مترو و کاهش سرفاصله های قطار بعد از احداث ۱۰۰ کیلومتر را اولویت سال آینده مترو دانست و گفت: در ۲۵ سال ۷۰ کیلومتر ساختند اما در سه سال ۱۰۰ کیلومتر مترو در شهر تهران ساخته شده است.

قالیباف در پاسخ به سوال دیگری درباره سرنوشت مترو شهرهای اقماری تهران، ابراز داشت: از دید ما و بر اساس آن چیزی که قانون مطرح می کند بحث مترو شهر تهران و حومه یکی است. در دولت های نهم و دهم مترو تهران را از حومه جدا کردند و نهایتا در زمانی که دولت تمام می شد، احساس کردند که اشتباه می کنند اما ۷ – ۸ سال وقت را از دست دادند. در این دولت نیز ابتدا بحث این بود که مترو حومه را شهرداری تهران دنبال کند اما نظرات دوباره جا به جا شد.

وی افزود: حتما یکپارچگی حمل و نقل تهران و حومه وجود دارد، البته از جهت ساختاری هم اعتقاداتی داریم که باید به آن توجه داشته باشیم اما در مجموع ما حومه و شهر را یکی می دانیم و اگر دولت تامین اعتبار کند، می توانیم مترو شهرهای اقماری را هم راه اندازی کنیم