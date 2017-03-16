توزیع سراسری میوه شب عید در کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین صفایی با اشاره به اینکه توزیع میوه شب عید در تهران به منظور جلوگیری از روند افزایش قیمت از بیستم اسفند اغاز شده است، افزود : سیب و پرتقال تنظیم بازار در بیش از ۴۱۰۰ مرکز به صورت مستقیم با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می شود.

وی گفت : در استان تهران نیز پرتقال و سیب در ۳۰۰ مرکز توزیع می شود که ۲۰۰ مرکز آن در میادین میوه و تره بار و ۱۰۰ مرکز به صورت پراکنده در واحدهای صنفی است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: پرتقال تنظیم بازار وارداتی هر کیلوگرم ۳۹۰۰ تومان، پرتقال تامسون شمال هم ۱۷۰۰ تومان و پرتقال والنسیای تولید جنوب کشور نیز براساس شرایط بازار قیمت گذاری و عرضه می شود.

صفایی گفت : قیمت هر کیلوگرم سیب درجه یک نیز ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است اما در استان های مختلف مجوز دادند قیمت سیب را تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت سیب در بازار هر استان عرضه کنند.

وی افزود : امسال به علت شرایط خاص بازار پرتقال، توزیع میوه شب عید تا اردیبهشت ادامه دارد و مراکز عرضه فقط دو تا سه روز اول عید تعطیل هستند.