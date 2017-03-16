نشست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای انتخابات شوراها برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «ائتلاف ۱+۲۱ اصلاح طلبان» به همت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات صبح امروز با حضور برخی چهره های سیاسی اصلاح طلب از جمله مصطفی کواکبیان، رسول منتجب نیا و هادی غفاری و تعدادی از نامزدهای احتمالی لیست شورای شهر اصلاح طلبان برگزار شد.

منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی، ضمن انتقاد از شورای شهر دوره نخست تهران گفت: شورای اول سیاسی بود و به کشور آسیب زد.

وی با اشاره به رویکرد اصلاح طلبان برای لیست شورای شهر دوره پنجم تصریح کرد: البته علاوه بر متخصصین، باید چهره های سیاسی هم در لیست حضور داشته باشند.

در ادامه این نشست، هادی غفاری ضمن انتقاد از برخی رفتارها در گذشته جریان اصلاح طلبی گفت: در گذشته مرتکب اشتباهات جدی شدیم که باید آن ها را اصلاح کنیم؛ باید انحصار را شکست.

در ادامه این نشست، نامزدهای احتمالی لیست شورای شهر اصلاح طلبان به سخنرانی پرداختند.

گفتنی است، با وجود اعلام حمایت شورای عالی اصلاح طلبان از نامزدی حسن روحانی در انتخابات آینده، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کماکان از اعلام حمایت خودداری کرده است.

حزب مردم سالاری که یکی از احزاب اصلی این شورا به حساب می آید، در بیانیه پایانی کنگره پانزدهم خود اعلام کرد که «روحانی تنها گزینه و ایده‌آل‌ترین کاندیدای اصلاح‌طلبان نیست.»

از سوی دیگر، رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی اخیرا در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر، گفته است که «بعید است شورای عالی و شورای هماهنگی اصلاحات در انتخابات شورای شهر، لیست مشترک بدهند.»