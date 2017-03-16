به گزارش خبرنگار مهر، حبیب معصومی ظهر پنج شنبه در نشست هیئت رئیسه با مدیران شبکههای بهداشت و درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه، با اشاره به راهاندازی ۵ پایگاه امداد جادهای جدید در سال جاری، اعلام کرد: در سه و نیم سال گذشته، ۱۱ پایگاه امداد جادهای در استان از سوی دولت تدبیر و امید ایجاد شده است.
معصومی اعلام کرد: پس از رفع تحریمها، ۴۹ دستگاه آمبولانس بنز پیشرفته با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار به ناوگان استان همدان افزوده شد.
وی با بیان اینکه سال ۹۵، سالی پرکار در حوزه خدمات پیشبیمارستانی استان بود، عنوان کرد: کار در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی هیچ گاه تعطیل نمیشود و کارکنان این مرکز از ابتدای سال با اجرای طرح امداد نوروزی و پس از آن، حضور در مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، تعطیلات تابستانی، بازگشایی مدارس، هفته پدافند غیرعامل، هفته کاهش بلایای طبیعی، مراسم اربعین حسینی و اجرای طرح امداد زمستانی، همواره فعال هستند.
مصدوم شدن ۱۱۴ نفر در چهارشنبه آخر سال
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی همدان از مصدوم شدن ۱۱۴ نفر در چهارشنبه آخر سال خبر داد و افزود: خوشبختانه مورد جدی، قطع عضو و فوتی نداشتیم و بیشتر موارد با مصدومیتهای جزئی به بیمارستانهای دانشگاهی ارجاع شد.
وی بر وجود تأسیسات ضروری برای مواقع بحران در شهرستانها با توجه به پیشبینی بارندگی در ایام نوروز تأکید کرد و از برگزاری مانور آغاز اجرای طرح نوروزی و حضور دانشگاه در حوزههای بهداشت، غذا و دارو و خدمات پیشبیمارستانی در این برنامه خبر داد.
معصومی به استقرار و آمادهباش نیروها در دو شیفت صبح و عصر، استقرار ۳ کارشناس در ایستگاههای سلامت، وجود پزشکان مقیم در بیمارستانها، فعالیت اورژانس بیمارستانها، استقرار در پایانههای مسافربری استان، فرودگاه و در دسترس بودن تیمهای مدیریتی دانشگاه در اجرای طرح نوروزی امسال اشاره کرد.
وی در حوزه غذا و دارو از فعال بودن داروخانههای شبانهروزی در تمام شهرستانها و در حوزه بهداشت از نظارت دقیق کارشناسان بهداشت محیط و حرفهای بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی خبر داد.
معصومی با اشاره به قرارگیری مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه بین ۳ تا ۵ دانشگاه برتر کشور، از حمایتهای رئیس دانشگاه در ایجاد انگیزه بین مدیران و کارکنان این مرکز در اختصاص کارانه و تهیه وسایل ورزشی در پایگاهها قدردانی کرد.
وی وجود اورژانس هوایی را فرصتی برای دانشگاه توصیف کرد و با تأکید بر لزوم ایجاد حداقل یک پد فرود بالگرد در هر شهرستان، از راهاندازی پد فرود بالگرد در بیمارستانهای نهاوند و امام حسین(ع) ملایر در هفته سلامت سال آینده خبر داد.
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