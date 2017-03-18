طرح آرامش بهاری در ۳ بقعه متبرکه جغتای برگزار می شود

حجت الاسلام حسین خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح برنامه های طرح نوروزی آرامش بهاری اظهار کرد: سازمان اوقاف وظیفه خطیر مدیریت امامزادگان را برعهده دارد و در تلاش است تا سطح خدمات رسانی فرهنگی، اجتماعی معنوی و رفاهی را در بقاع متبرکه ارتقاء بخشد.

وی ادامه داد: این طرح ملی با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با استفاده از ظرفیت تعطیلات نوروزی، تقویت باورهای دینی و مذهبی و ارتقاء سطح فکری و فرهنگی زائرین و مسافران نورزی، تبلیغ و ترویج سنت های اصیل اسلامی در عید نوروز و خدمت رسانی مطلوب به زائران اماکن متبرکه با همکاری کارکنان اداره اوقاف، خادمان، متولیان و هیأت امنا در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور از فرداهمزمان با سراسر کشور در سطح سه بقعه متبرکه شهرستان آغاز وتا ۱۴ فروردین ماه ادامه دارد.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه جغتای به برپایی خیمه‌های معرفت در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: در این خیمه‌ها غرفه‌های مختلفی از جمله کودک، خانواده، فضای مجازی، پاسخگویی به سؤالات شرعی، ترویج فرهنگ وقف، معرفی امامزادگان، عفاف و حجاب، قرآن بخوانید و جایزه بگیرید ایجاد می‌شوند.

وی افزود: طرح آرامش بهاری در امامزاده سید عبداله روستای گفت، امامزاده سید محمد علوی جغتای وامامزاده ابو علی احمد خداشاهی در روستای خداشاه شهرستان جغتای برگزار می‌شود.

خانی با اشاره به اهداف اجرای این طرح بیان کرد: تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با استفاده از ظرفیت ایام نوروز و حضور بیشتر مردم به ویژه مسافران نوروزی در امامزاده‌ها از اهداف اجرای این طرح است.