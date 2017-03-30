رئیس جمهور معزول کره جنوبی به زندان انتقال یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک دادگاه کره جنوبی روز جمعه حکم بازداشت «پارک گئون های» رئیس جمهور سابق و معزول این کشور را مورد تأیید قرار داد.

گفتنی است که گئون های نخستین رئیس جمهور منتخب در کره جنوبی است که به اتهام ارتشاء و سوء استفاده از قدرت از مقام خود عزل شد.

در پی تأیید این حکم از سوی دادگاه، پارک گئون های به مدت ۲۰ روز در یک سلول زندانی خواهد شد تا روند تحقیقات در خصوص اتهامات وی تکمیل گردد.

روز پنج شنبه، پارک ۶۵ ساله با چهره ای عاری از هرگونه احساس در دادگاه حضور یافت و در خصوص عدم لزوم دستگیری یا بازداشت خود در زمان انجام تحقیقات به ارائه ادله لازم پرداخت.

رئیس جمهور سابق و معزول کره جنوبی اظهار داشت که خطر فرار وی وجود ندارد و تلاش نخواهد کرد که شواهد و مدارک را دستکاری نماید.

گفتنی است که در صورت اثبات اتهامات وارده به گئون های مبنی بر دریافت رشوه از رؤسای شرکتهای بزرگ و مختلط- همچون «جی وای. لی» رئیس گروه سامسونگ- در اِزای دریافت حمایت و مساعدت آنان، به بیش از ده سال زندان محکوم خواهد شد.