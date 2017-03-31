پیکر امام جمعه مهریز تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر امام جمعه فقید مهریز، حجت الاسلام علی برهان امروز بعد از اقامه نمازجمعه با حضور مردم نمازگزار، مسئولان استان یزد و شهرستان مهریز، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم تشییع و خاکسپاری شد.

مراسم تشییع امام جمعه فقید مهریز از محل مسجد جامع ولی‌عصر (عج) بر دستان مردم با حضور امام جمعه یزد، مشاور شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور حجت‌الاسلام طباطبایی نسب، استاندار یزد، فرماندهان نظامی و انتظامی، برخی از ائمه جمعه مناطق مختلف استان، نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی، روحانیون و مردم تا تکیه باغ بهار مهریز برگزار شد.

در این محل نماز بر پیکر امام جمعه فقید توسط نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری آیت الله ابوالقاسم وافی اقامه شد سپس مردم از تکیه باغ بهار تا گلزار شهدای بغدادآباد علیای مهریز پیکر امام جمعه فقید را به نحو باشکوهی تشییع کردند.

پیکر حجت‌الاسلام علی برهان در گلزار شهدای بغدادآباد علیا و در کنار پدر و برادر شهیدش محمدحسین و غلامرضا برهان به خاک سپرده شد.

مراسم بزرگداشت امام جمعه فقید مهریز فردا از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح از سوی امام جمعه یزد، نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در مسجد حظیره برگزار شد.

حجت الاسلام برهان در سن ۷۶ سالگی و در حالی که بیش از ۲۵ سال امام جمعه شهرستان مهریز بود پس از یک هفته بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد دار فانی را وداع گفت.