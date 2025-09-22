«حجت الاسلام گندمی» امام جمعه مروست شد

حجت الاسلام سید جمال نجم الهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با حکم حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاسگذاری ائمه جمعه کشور، حجت الاسلام علی گندمی به عنوان امام جمعه جدید شهر مروست منصوب شد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد گفت: حجت الاسلام گندمی از روحانیون فعال و باسابقه است و امیدواریم در جایگاه امامت جمعه این شهرستان موفق باشند.

گندمی سابقه نمایندگی ولی فقیه در سپاه الغدیر استان یزد، دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد و همچنین مسئولیت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد را بر عهده داشته است.

پیش این حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه مروست بود.