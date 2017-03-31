دولت بدهکار بزرگ بانکی است/نیازمند نظام ملی نوآوری هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی عصر جمعه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: به عنوان مثال در سالهای اخیر پیمانکاران اوراق مشارکت دریافت کردهاند و بانکها امروز متعهد به پرداخت هستند.
وی سیستم مالیاتی را از دیگر مشکلات اقتصادی عنوان و اضافه کرد: سیستم مالیاتی هنوز به شکلی درنیامده که بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به سیستم ربوی بانکها ادامه داد: از سویی نظارت بر بانکها نیز با ضعف همراه است.
زاهدی ورود کالای قاچاق به ارزش بیش از ۲۰ میلیون دلار را مصداق مشکلات اقتصادی دانست و گفت: درعینحال بیکاری جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی از دیگر مشکلات است.
وی به رکود حاکم در بخش صنعتی نیز اشاره و تأکید کرد: در خود استان اردبیل به نظر میرسد تنها ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی فعال هستند.
وی با بیان اینکه سیاستهای درونگرا و برونزا بودن و تکیه بر دانشبنیانی اقتصاد هنوز محقق نشده است، اضافه کرد: درعینحال الگو و سبک زندگی در جامعه ایرانی نیازمند تغییر است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید به اینکه نمیتوان در اقتصاد تکمحوری گام برداشت و باید بستهای حرکت کرد، اضافه کرد: در حوزه کلان اقتصادی میبایست بهرهبرداری و بهرهوری را افزایش دهیم.
وزیر سابق علوم، تحقیقات و فنآوری به ضرورت ورود دانش در اقتصاد تأکید کرد و افزود: درعینحال لازم است نیروهای ماهر در امر اقتصاد تربیت کرد.
وی با به کار بردن اصطلاح اقتصاد شیشهای متذکر شد: میبایست همه تعاملات اقتصادی رصد شده و اقتصادی شیشهای جاری و ساری شود.
دانشگاه صنعتی اردبیل هنوز پادر هوا است
زاهدی رصد نحوه هزینه کرد وامهای بانکی، تأثیرگذاری در تولید و صادرات و نحوه بازپرداخت را بخشهایی از اقتصاد شیشهای دانست و افزود: در کنار این مسائل میبایست به موضوع بیکاری نیز توجه داشت.
وی تصریح کرد: در خود استان اردبیل که یک استان مرزی است و میتواند نقش کلیدی در صادرات داشته باشد، بیکاری نزدیک به متوسط کشوری است.
به گفته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضروری است بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط در قالب آمایش سرزمین با کارآفرینی ایجاد شده و در دانشگاهها نیز آموزشهای مهارتی دنبال شود.
زاهدی تأکید کرد: در این میان نیازمند نظام ملی نوآوری هستیم و نمیتوان بدون نظام ملی نوآوری به خلأهای موجود پاسخ گفت.
وزیر سابق علوم، تحقیقات و فنآوری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در واقع با هدف ساماندهی وضعیت اقتصادی مطرح شده است، اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی این توانمندی را دارد که نسبت به هزینه کرد صحیح درآمدها اقدام کند.
وی با ذکر مثالی تأکید کرد: نباید پول نفت برای هزینههای جاری صرف شود و لازم است برای توسعه صنعت و زیرساختها هزینه کرد و در واقع اقتصاد مقاومتی میتواند این هدف را محقق سازد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: در بند اول اقتصاد مقاومتی به استفاده از پتانسیلهای مناطق اعم از منابع انسانی کارآمد و متخصص، منابع طبیعی و خدادادی تأکید شده و لازم است برای تحقق آن برنامههای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت تعریف کرد.
وزیر سابق علوم، تحقیقات و فنآوری افزود: در خود استان اردبیل توانمندیهای زیادی وجود دارد و لازم است در آمایش سرزمین مشکلات استان شناسایی شده و به عنوان مثال عقبماندگیهای صنعتی آن جبران شود.
زاهدی به وضعیت پتروشیمی اردبیل اشاره و تأکید کرد: همزمان با پتروشیمی اردبیل در استانهای دیگر از جمله کردستان، ایلام و کرمانشاه نیز پتروشیمی کلنگ زنی شده و متأسفانه با وجود بهرهبرداری آنها هنوز در استان اردبیل به نتیجهای نرسیدم.
وی افزود: وضعیت مشابهی در راه آهن اردبیل- میانه مشاهده میشود و از سویی منطقه ویژه اقتصادی نمین نیز هنوز نتوانسته خود را به شکل مطلوب معرفی کند.
وی با اشاره به صدور مجوز دانشگاه صنعتی در این استان در زمان وزارت خود افزود: هنوز این دانشگاه نیز ایجاد نشده و لازم است در حوزه گردشگری و صنعتی خلأهای این استان رفع شود.
دستاوردهای برجام حاصل نشده است
زاهدی در پاسخ به سؤالی در خصوص دیدگاه خود نسبت به برجان نیز ادامه داد: در اصطلاح برجام به نتیجه رسیده میبایست دو محور را دنبال کرد که یکی تفاهمی حاصل شده و اجرا میشود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در نگاه دوم ملت ایران برای برجام هزینه پرداخت کرده و قرار بوده به تبع دستاوردی حاصل شود اما این دستاورد هنوز حاصل نشده است.
وی با ذکر مثالی به عدم لغو تحریمهای بانکی اشاره کرد و گفت: شاید بر روی کاغذ تحریمها برداشته شده اما هنوز بانکهای آمریکایی، اروپایی و شرق آسیا حاضر به معامله با ایران نیستند.
زاهدی تأکید کرد: دولت انقلابی میبایست از موضع اقتدار با دنیا وارد تعامل شود و از جمله در تعهدات بینالمللی نیز از موضع اقتدار ورود داشته باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: از عوامل اقتدار پیشرفت در علم و فنآوری به ویژه در علوم نوین است و در واقع وحدت بین امت اسلامی و استحکام درونی اقتدار میآفریند.
وی تأکید کرد: اقتدار میبایست همراه با تعامل باشد و به واسطه این دو عنصر میتوان از موضع برتر در مذاکرات حضور یافت و با قدرت بیشتر چانه زنی کرد.
اکثریت جریانهای اصولگرا زیر چتر جمنا هستند
رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین با اشاره به نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: اکثریت جریانهای اصولگرا از جمله طیفهای سنتی زیر چتر جمنا یا جبهه مردمی انقلاب اسلامی هستند.
به گفته زاهدی به هیچ عنوان جمنا به دنبال تعیین و اعلام گزینه نهایی نیست و در فاز اول ۱۴ نفر و در فاز دوم پنج نفر انتخاب شدند که برای انتخابات همگی ثبتنام خواهند کرد.
وی تأکید کرد: تنها گروهی که تاکنون به جمنا نپیوسته جریان پایداری است که مذاکرات لازم در حال انجام است و این جریان نیز اعلام کرده اگر اصولگرایان به فرد خاصی برسند از آنها حمایت خواهند کرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص ارتباط جمنا با دوستان احمدینژاد نیز گفت: جمنا به منظور ایجاد وحدت در بین نیروهای انقلابی و ولایتمدار شکل گرفته و اگر کسانی در مقابل آن بایستند وجه مشترک با آنها معنی ندارد.
زاهدی ابراز امیدواری کرد دوستان احمدینژاد نیز به جمنا بپیوندند و به دلیل مشکلات هدف اصلی جمنا نادیده گرفته نشود.
وی در خصوص کابینه احتمالی خود تأکید کرد: هر چند افرادی مدنظر هستند اما در صورتی که رئیسجمهور شودم از طریق مشورت با نخبگان انقلابی کابینه انتخاب میشود.
وزیر سابق علوم، تحقیقات و فنآوری تأکید کرد: بنده در صورتی که رئیسجمهور شوم به هیچ عنوان کابینه تعاملی تشکیل نمیدهم و به هیچ عنوان سهمیهای در این خصوص وجود ندارد.
زاهدی معتقد است اگر دولت بعد به صورت تعاونی و وامداری به جریانهای خاص کار کند، دولت کارآمدی نخواهد بود و لازم است از مشارکت نیروهای کارآمد استفاده شود.
وی با بیان اینکه چه رأی بیاورم و چه رأی نیاورم در تمامی مراحل از حرکتهای جمنا دفاع خواهم کرد، در خصوص وضعیت جبهه اصلاحطلبان اضافه کرد: در جبهه اصلاحطلبان هالهای از ابهام مشاهده میشود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: اختلافات جدی در بین این جبهه آغاز شده و این نگرانی را دارند که با حضور آقای روحانی به نتیجه نرسند و به فکر جانبداری از گزینههای دیگر هستند.
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