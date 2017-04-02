بقاع متبرکه کشور در روز طبیعت میزبان مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی با بیان اینکه طرح آرامش بهاری از ۲۵ اسفندماه تاکنون در دو هزار و ۴۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه کشور در حال اجرا است، گفت: یکی از برنامه‌های پیش بینی شده در این طرح، میزبانی از مسافران و زائران نوروزی و اقشار مختلف مردم در روز سیزدهم فروردین ماه، روز طبیعت در بقاع متبرکه و امامزادگان همراه با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی است.

وی اضافه کرد: تمهیدات و اقدامات لازم جهت استقرار مردم و مسافران نوروزی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه دارای ظرفیت صورت گرفته است و این اماکن مقدس روز سیزدهم نوروز، آماده میزبانی از مردم و مسافران نوروزی خواهند بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به جایگاه طبیعت و اهمیت آن از دیدگاه قرآن و اهل بیت(ع) اظهار کرد: معمولا همه ساله جمع کثیری از مردم به واسطه عشق و ارادتی که به اهل بیت(ع) دارند در ایام تعطیلات به‌ویژه ایام نوروز به منظوربهره‌مندی از فضای معنوی و تفریحی درآستان‌های مقدس امامزادگان حاضر می‌شوند و در پایان تعطیلات و روز طبیعت هم به سیر وسیاحت در مناظر طبیعی و بوستان ها و باغ ها می پردازند براین اساس امامزادگان هم به لحاظ موقعیت اقلیمی وجغرافیایی مورد توجه مردم قرار می گیرند.

شرفخانی ادامه داد: به منظور تأمین آرامش و آسایش مردم در استفاده از فضای معنوی و تفریحی بقاع متبرکه و خدمت رسانی بهتر به زائران اقدامات لازم در این زمینه از سوی این سازمان صورت گرفته و آستان مقدس امامزادگان کشور که از ظرفیت مناسب تفرج‌گاهی و گردشگری برخوردار هستند.

وی افزود: در روز طبیعت، آماده میزبانی و پذیرایی از مردم و مسافران نوروزی خواهند بود.

شرفخانی تصریح کرد: مسافران و گردشگران نوروزی، می‌توانند در روز طبیعت با حضور در جوار این آستانهای مقدس ضمن بهره‌مندی از فضای معنوی و زیارت امامزادگان عظیم الشأن از طبیعت پیرامون این بقاع نیز استفاده کنند.

وی گفت: در سالهای اخیر اقدامات خوبی در زمینه غرس نهال و توسعه فضای سبز امامزادگان دارای ظرفیت صورت گرفته است واین اقدام زمینه را برای اقامت واستراحت در این فضا ی طبیعی ومعنوی برای مردم فراهم کرده است.