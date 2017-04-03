نمایشگاه کتاب تونس پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در این دوره از نمایشگاه، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با نمایش کتاب‌های ایران شناسی، هنر به خصوص خوشنویسی و آثار استاد فرشچیان، کتاب‌های برگزیده کودک، نوجوان و حوزه ادبیات داستانی سال ۹۵، و کتاب‌های حوزه ادبیات عرب حضور داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دوره از نمایشگاه در غرفه ایران حاضر و از نزدیک با فعالیت‌ها و برنامه‌های غرفه ایران آشنا شد. برگزاری روز ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رایزن فرهنگی ایران در تونس، اجرای موسیقی زنده، ورک شاپ هنرمندان خوشنویس و تذهیب کار از فعالیتهای موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در این دوره بود.

گروه موسیقی کالیوه به سرپرستی و دف نوازی خانم سارا احمدی و صدای استاد جمشید عزیزخانی قطعاتی از تونس الاخضر(از کشور تونس)، موسیقی کردستان، لرستان، بختیاری و خراسان و همچنین قطعاتی به زبان فارسی را اجرا کردند که مورد توجه و استقبال حاضران قرار گرفت.

انتشارات علمی فرهنگی نیز با نمایش کتاب‌های برگزیده کودک و نوجوان خود در غرفه ایران در این دوره از نمایشگاه حضور یافته بود.

مذاکرات اولیه برای امضای تفاهم همکاری با مدیر بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب عمان انجام شد. از کشورهای فلسطین، مراکش، زیمبابوه، امارات متحده عربی و ناشران مختلف تونسی، فرانسوی، لبنانی، سوریه‌ای و مصری برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران دعوت شد.

از دیگر فعالیت‌های غرفه ایران نمایش کتاب «فلسطین از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی» درسی و سومین دوره نمایشگاه کتاب تونس بود. با توجه به چاپ کتاب فلسطین از منظر مقام معظم رهبری توسط انتشارات انقلاب اسلامی و نیز ترجمه به دو زبان عربی و انگلیسی، برای نخستین بار این کتاب در نمایشگاه کتاب تونس به نمایش گذاشته شد.

در سی و سومین دوره نمایشگاه کتاب تونس۳ غرفه از کشور فلسطین حضور داشتند. وزارت فرهنگ دولت فلسطین، مرکز نشر و توزیع الجندی و مرکز نشر و ترجمه رایه، ناشران شرکت کننده از کشور فلسطین در این دوره از نمایشگاه بودند. همچنین لبنان مهمان ویژه سی و سومین دوره نمایشگاه کتاب تونس بود.