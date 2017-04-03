به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، تازه‌ترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان اوج در حالی وارد فاز فیلمبرداری می شود که هم‌اکنون در مرحله تست گریم بوده و لوکیشن های کار نیز قطعی شده است.

بر این اساس ضبط صحنه های خارج از کشور «پایتخت۵» در شهر گیرنه کشور قبرس آغاز شده و سایر بخش ها نیز در تهران، کیش، شهرک سینمایی دفاع مقدس، شهر پرند و شهرهای شمال کشور ضبط خواهد شد.

سریال «پایتخت۵» به تهیه کنندگی الهام غفوری و کارگردانی سیروس مقدم تازه ترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج است که با حضور بازیگران اصلی پایتخت از جمله محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین‌فر، علیرضا خمسه، سارا و نیکا فرقانی و با اضافه شدن بهرام افشاری خود را برای پخش از شبکه یک سیما آماده می‌کند.