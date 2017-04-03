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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۲۱

فیلمبرداری «پایتخت ۵» ۲۵ فروردین آغاز می‌شود/ انجام تست گریم

فیلمبرداری «پایتخت ۵» ۲۵ فروردین آغاز می‌شود/ انجام تست گریم

فیلمبرداری سریال «پایتخت ۵» به کارگردانی سیروس مقدم از ۲۵ فروردین ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج،  تازه‌ترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان اوج در حالی وارد فاز فیلمبرداری می شود که هم‌اکنون در مرحله تست گریم بوده و لوکیشن های کار نیز قطعی شده است.

بر این اساس ضبط صحنه های خارج از کشور «پایتخت۵» در شهر گیرنه کشور قبرس آغاز شده و سایر بخش ها نیز در تهران، کیش، شهرک سینمایی دفاع مقدس، شهر پرند و شهرهای شمال کشور ضبط خواهد شد.

سریال «پایتخت۵» به تهیه کنندگی الهام غفوری و کارگردانی سیروس مقدم تازه ترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج است که با حضور بازیگران اصلی پایتخت از جمله محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین‌فر، علیرضا خمسه، سارا و نیکا فرقانی و با اضافه شدن بهرام افشاری خود را برای پخش از شبکه یک سیما آماده می‌کند.

کد مطلب 3943669

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