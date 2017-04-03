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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۲۳:۱۲

ترامپ: انفجار مترو سن پترزبورگ «وحشتناک» است

ترامپ: انفجار مترو سن پترزبورگ «وحشتناک» است

رئیس جمهوری آمریکا انفجار روز دوشنبه در متروی شهر سن پترزبورگ روسیه را محکوم کرد و آن را «اتفاقی وحشتناک» خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا انفجار روز دوشنبه در متروی شهر سن پترزبورگ را «اتفاقی وحشتناک» خواند و آن را محکوم کرد.

ترامپ در پاسخ به پرسش روزنامه نگاران در خصوص انفجار سن پترزبورگ گفت: «وحشتناک. [اتفاقی] وحشتناک. در سراسر جهان در حال رخ دادن است. اتفاقی کاملاً وحشتناک».

شایان ذکر است که وقوع انفجار در اواسط روز دوشنبه در متروی شهر سن پترزبورگ به مرگ ده تن و زخمی شدن دهها تن دیگر منجر شد.

در پی وقوع این انفجار، سیستم متروی سن پترزبورگ تعطیل شد و کمیته تحقیق روسیه تحقیقات در خصوص علل این انفجار را آغاز کرد.

کد مطلب 3943752

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