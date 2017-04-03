ترامپ: انفجار مترو سن پترزبورگ «وحشتناک» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا انفجار روز دوشنبه در متروی شهر سن پترزبورگ را «اتفاقی وحشتناک» خواند و آن را محکوم کرد.

ترامپ در پاسخ به پرسش روزنامه نگاران در خصوص انفجار سن پترزبورگ گفت: «وحشتناک. [اتفاقی] وحشتناک. در سراسر جهان در حال رخ دادن است. اتفاقی کاملاً وحشتناک».

شایان ذکر است که وقوع انفجار در اواسط روز دوشنبه در متروی شهر سن پترزبورگ به مرگ ده تن و زخمی شدن دهها تن دیگر منجر شد.

در پی وقوع این انفجار، سیستم متروی سن پترزبورگ تعطیل شد و کمیته تحقیق روسیه تحقیقات در خصوص علل این انفجار را آغاز کرد.