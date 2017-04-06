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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

معاون رئیس جمهور:

استان بوشهر یکی از پنج استان اول در مقاصد سفرهای نوروزی است

استان بوشهر یکی از پنج استان اول در مقاصد سفرهای نوروزی است

بوشهر- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: استان بوشهر امسال نیز مانند دیگر سال‌ها به‌عنوان پنج استان اول کشور در سفرهای نوروزی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی پور پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از موزه رئیسعلی دلواری اظهار داشت: نزدیکترین شعار به رسالت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: از جمله اهداف سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نگاه به درون است و از داشته‌ها حفظ و نگهداری می‌کنیم  و تلاش می‌کنیم صنایع دستی داخلی را توسعه دهیم که این توسعه بخشی خود موجب اشتغال می‌شود.

معاون رئیس جمهور عنوان کرد: کارگاه مرمت داخلی یکی دیگر از اهداف ما است که تلاش شده بدون وابستگی به دیگر کشور ها و واردات محصولات این کار انجام شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: صنایع دستی و گردشگری می تواند ایجاد منابع پایدار برای کشور باشد و وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش دهد.

احمدی پور در خصوص برنامه‌های سال ۹۶ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  گفت: همه برنامه‌ها با محوریت اقتصاد مقاومتی اجرا خواهد شد و بنا به ظرفیت هر استان برنامه‌ریزی شده و به آنها طی هفته‌های آینده ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما در زمینه گردشگری دریایی غفلت کرده‌ایم، بیان کرد: بوشهر می‌تواند به قطب گردشگری دریایی تبدیل شود و سفر دو روزه من نیز بر همین اساس انجام شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه امسال هفت منطقه برای سفرهای نوروزی به مسافران معرفی شد، بیان کرد: در نوروز ۹۶ شاهد تنوع در مقاصد گردشگری که یکی از اهداف ما بود شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه امسال جشن‌های نوروزی مردمی برگزار شد، خاطر نشان کرد: رکن اصلی برنامه های نوروزگاه ما توسط سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد.

کد مطلب 3945999

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