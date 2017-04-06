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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۴۰

بذرپاش در جمع خبرنگاران:

وحدت به خوبی در جریان انقلاب اتفاق افتاده است

وحدت به خوبی در جریان انقلاب اتفاق افتاده است

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری گفت: وحدت به خوبی در بین جریان انقلابی کشور اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش در جمع خبرنگاران درباره تمکین به نظر نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای حمایت از کاندیدای واحد اظهار داشت: وحدت به این خوبی اتفاق افتاده است و همه آمده‌اند، انشاءالله پیروزی با جریان انقلاب خواهد بود.

وی درباره اینکه جبهه مردمی چه خلایی در کشور احساس کرده که وارد عمل شده است، گفت: کشور مشکلات زیادی دارد و رهبری با صدای بلند فرمودند که «مردم گلایه‌مندند و از مشکلات اساسی رنج می‌برند»، لذا  این مدل‌های آزمون و خطا و غیرعلمی و مدیریتی که مردمی نیست، باعث شد جبهه مردمی وارد عمل شود.

کد مطلب 3946163

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