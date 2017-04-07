به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک، با اشاره به حمله شب گذشته آمریکا به پایگاه نظامی سوریه در حمص، اظهار داشت: این اقدام آمریکا را محکوم می کنیم چرا که آنها یک کشور مستقل را که سازمان ملل نیز این کشور را در رابطه با استفاده از مواد شیمیایی در جنگ محکوم نکرده، بدون دلیل مورد تهاجم و موشک باران قرار داده است.

وی افزود: این مساله نشان می دهد که ما با دشمنان بی منطق و درنده خویی روبرو هستیم که بدون بررسی در رابطه با مسائل، وارد حمله و تهاجم به کشورها می شوند، بنابراین باید کاملا هوشیار باشیم و به چنین دشمنانی اطمینان نکنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: سال ها است که مسلمانان مظلوم در کشورهای سوریه، فلسطین، بحرین و دیگر کشورهای منطقه زیر یوغ دشمنان اسلام و زورگویان هستند که امیدواریم به یاری خداوند، هر چه زودتر شر آمریکا و رژیم صهیونیستی از این منطقه کم شده و آرامش و امنیت برقرار شود.

حضور گسترده مردم در انتخابات اصل مهم است

دری نجف آبادی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای پیش رو گفت: موضوع مهم و اصلی، حضور گسترده مردم در انتخابات و پای صندوق های رای و همچنین انتخاب فرد اصلح و شایسته است و ملت با این حضور خود حماسه ای را رقم می زنند که تهدیدات دشمنان را خنثی می کند.

امام جمعه اراک تصریح کرد: دشمن تصور می کند با تبلیغات سوئی که در فضای مجازی، شبکه های ماهواره ای و ... داشته، در ملت ایران نسبت به آرمان های امام راحل و انقلاب اسلامی بی تفاوتی ایجاد کرده اما خیال باطلی بر سر دارد و باید بداند مردم ما هیچگاه از آرمان های انقلاب اسلامی دور نخواهند شد و پیرو ولایت فقیه هستند.

وی افزود: مردم با حضور خود در پای صندوق های رای و انتخاب هایی که انجام می دهند وظیفه سنگینی را بر دوش انتخاب شوندگان می گذارند که این منتخبین باید همواره به خاطر داشته باشند که با رای مردم انتخاب شده اند و وظیفه خدمت گذاری را به نحو احسن به انجام برسانند.

مسئولان اجرایی در تحقق شعار سال بکوشند

دری نجف آبادی اظهار داشت: مسئولان اجرایی نظام اسلامی هر کدام در زمینه مسئولیت خود باید آماده شوند که گام های بلندی در راستای خدمت به مردم و مسئولیت پذیری در امور، در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری شده بردارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: کاندیداهای انتخابات نیز باید در تبلیغات خود صادقانه و سالم عمل کرده، برنامه ریزی های خردمندانه و حکیمانه ای را مطرح کنند و از عنوان کردن ادعاهای غیرواقعی و عوام فریبانه بپرهیزند.

امام جمعه اراک در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: ماه رجب ماه ولادت پربرکت امیرالمومنین(ع) و فرصتی برای شناخت از شخصیت عظیم و بزرگ مولی الموحدین است که باید از این مجال برای افزایش معرفت و الگوگیری از منش و سیره این امام همام بهره بگیریم.

اعتکاف بهترین زمان برای تمرین عبودیت و استغفار از گناهان

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: فرصت اعتکاف بهترین زمان برای تمرین عبودیت و بندگی و استغفار از گناهان است که باید این فرصت را غنیمت بشماریم و کسانی که امکان اعتکاف ندارند سعی کنند طی این سه روز به اعمال مستحبی پرداخته و روزه بگیرند.

امام جمعه اراک در سخنان خود همچنین به سالروز شهادت آیت الله صدر و خواهر وی، سپهبد صیاد شیرازی، مرتضی آوینی، شهدای مشروطیت و شیخ فضل الله نوری و همچنین شهدای هسته ای اشاره کرد و یاد آنها را گرامی داشت.