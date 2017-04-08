کتاب «اقتصادسنجی کاربردی» در تبریز منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب توسط جعفر حقیقت، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی و سیدصالح اکبرموسوی، دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز تالیف شده است.

بر اساس این گزارش، کتاب «اقتصادسنجی کاربردی» در ۴۴۶ صفحه تالیف و توسط انتشارات نور علم منتشر شده است.

گفتنی است این کتاب از نوزده فصل تشکیل شده است که در دو جلد ارائه شده است؛ فصول اول تا یازدهم در جلد اول و فصول دوزاده تا نوزدهم نیز در جلد دوم منتشر شده است.

لازم به ذکر است اقتصادسنجی، دانش مطالعه پدیده‌های مختلف اقتصادی است و با داده‌های مشاهده شده سر و کار دارد. به عبارتی، اقتصادسنجی علم تحلیل‌های آماری از مدل‌های اقتصادی است. از آنجاکه تحلیل‌های اقتصادسنجی به ویژه برآورد ضرایب و استنتاج آماری نیاز به محاسبات طولانی و پیچیده ای دارند، به همین خاطر استفاده از نرم‌افزارهای اقتصادسنجی در کارهای تجربی امری ضروری است.