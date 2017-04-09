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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۴۹

عیدانه های رادیو صبا در روز ولادت مولای متقیان حضرت علی (ع)

عیدانه های رادیو صبا در روز ولادت مولای متقیان حضرت علی (ع)

رادیو صبا درروز ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر با برنامه های شاد و مفرح همراه مخاطبان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «صباهنگ» روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه به مناسبت ولادت  باسعادت حضرت علی (ع)  و روز پدر با اشعار، مطالب و ترانه های شاد و مرتبط با مخاطبان همدل و همراه می شود.

در این برنامه تلفن های مخاطبان به همراه ترانه‌های درخواستی آنان نیز پخش می شود.

«صباهنگ» برنامه ای از گروه مسابقات و تفریحات رادیو صبا به تهیه کنندگی معصومه جدلی در روز ولادت مولای متقیان در ساعت ۱۰ به مدت یک‎ساعت روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز لحظه های شاد و عیدانه ای را برای شنوندگان رادیو صبافراهم می کند.

در برنامه «صبامک» نیز به مناسبت میلاد باسعادت حضرت علی (ع)  اشعار، دلنوشته ها و پیامک های ارسالی مخاطبان در وصف آن امام همام و گرامی داشت مقام پدر پخش می شود.

حکایت های آموزنده، لطیفه، موسیقی و ترانه های شاد هم از دیگر بخش های متنوع در این برنامه است.

آیتم ترانه های شاد و عیدانه با اجرای هنرمندان نام آشنای عرصه طنز امیرپارسی، جواد انصافی و رضا بازیار نیز در راستای شادی آفرینی هرچه بیشتر تقدیم مخاطبان خواهد شد. 

در این برنامه مجتبی تیموری نوازندگی و آهنگسازی و محمد جاوید سرودن اشعار صبامک را بر عهده دارند.

«صبامک» برنامه ای از گروه مسابقات و تفریحات رادیوصباست که با تهیه کنندگی و اجرای محمد اوزی (عموصبامکی) و نویسندگی محمد جاوید و دانیال علی‎محمدخان و با گویندگی مهدی بهنام، روح الله طالبی و شیدا زینی روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه در ساعت ۸ به مدت ۳۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا با شنوندگان همراه است.

کد مطلب 3948702
فریبرز دارایی

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