تبدیل ایران به مرجعیت علمی به صورت ویژه دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهر عصر دوشنبه در مراسم جشن روز ملی فناوری هسته‌ای در بوشهر اظهار داشت: امروز فراگیری علوم و تولید علم حرف اول را در مدیریت جهانی دارد و کشوری میتواند قدرت را در دست داشته باش که در زمینه های مختلف علم سرآمد باشد.

وی افزود: امروزه شاهد آن هستیم که متخصصان و دانشمندان ما توانسته‌اند در زمینه کسب علم و تبدیل آن به محصول موفق باشند و اقتدار بیشتری به کشور بخشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: دین اسلامی تاکید زیادی در خودکفایی، تولید و مرجعیت علمی و تبدیل آن به محصولات دانش‌بنیان دارد.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: باید توسعه دانش در زمینه هسته‌ای و راه اندازی مراکز هسته‌ای و تدوین برنامه‌های مدون در این راستا در این زمینه جهادی عمل کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: نیروگاه اتمی بوشهر یکی از نمادها و دستاوردهای تبدیل علم به محصول است.

وی بیان کرد: اگر در زمینه تولید علم و تبدیل آن به محصول بتوانیم موفق علم کنیم در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز می توانیم در جهان به استقلال واقعی برسیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر تنها استان کشور است که دارای راکتور هسته‌ای است، بیان کرد: مردم قدردان زحمات دانشمندان و متخصصان داخلی در زمینه علوم هسته‌ای هستند.