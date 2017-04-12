به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیپلمات های آمریکایی اعلام کردند که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره پیش نویش قطعنامه ای درباره سوریه رای گیری خواهد کرد.

این پیش نویس که از سوی آمریکا، فرانسه و انگلیس ارائه شده است از دولت سوریه می خواهد که با تحقیقات بین المللی درباره حملات شیمیایی به منطقه خان شیخون سوریه همکاری کند.

گفتنی است شورای امنیت هفته گذشته ۳ پیش نویس را در رابطه با حمله شیمیایی به خان شیخون مورد بررسی قرار داد اما در زمینه تصویب این پیش نویس ها توافقی حاصل نشد.

در نخستین پیش نویس که از سوی انگلیس ارائه شد، مقامات انگلیس و فرانسه از دمشق خواستند تا تمام اطلاعات مربوط به پروازهای انجام شده در روز وقوع این حمله شیمیایی (چهارم آوریل) را به «مکانیسم تحقیقات مشترک» سازمان ملل و «سازمان منع تسلیحات شیمیایی» ارائه نماید و امکان دسترسی به پایگاههای نظامی را- که به ادعای غرب، حملات علیه خان شیخون از محل آن پایگاهها صورت گرفته است- فراهم سازد.

در پیش نویس دوم که از سوی روسیه مطرح شد، اعزام کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان منع تسلیحات شیمیایی به منطقه موردنظر جهت انجام تحقیقات پیشنهاد شده بود.

اما پیش نویس سوم که از سوی ده کشور عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد، روشی سازشکارانه را پیشنهاد می کرد که در نهایت بحث و بررسی پیرامون این سه پیش نویس در پی حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه نظامی در استان حمص سوریه در روز هفتم آوریل با وقفه روبرو شد.