رشد چندهزار برابری محتوای فارسی در وب/ لزوم توجه به کیفیت مطالب

علیرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکالیف مدنظر در پروژه اقتصاد مقاومتی برای تولید محتوای بومی و ۱۰ برابرکردن محتوای داخلی در کشور، اظهار داشت: رشد محتوا در وب فارسی زیاد است و ما شاهد هستیم که تولید محتوا روی وب فارسی با شیب تندی از سال ۸۳ تاکنون در حال حرکت است.

وی با بیان اینکه هم اکنون شاهد رشد چندهزار برابری تولید محتوای فارسی در وب هستیم، ادامه داد: این درحالی است که به میزان لازم، به کیفیت این محتوا توجه نمی شود.

سرپرست پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران، با اشاره به اینکه محتوای وب فارسی آنطور که باید، شامل مطالب با کیفیت و مفید نیست، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۷۰ درصد مطالب تولید شده فارسی در محیط وب، غیرمفید است.

وی گفت: به دلیل وجود این مطالب، بخش اعظمی از صفحات وب فارسی، بدون محتوا بوده و یا تکراری است و محتوای آن کارآمد نیست. تنها ۳۰ درصد مطالب در صفحات وب مفید است و اسپم نیست.

یاری با تاکید بر لزوم حمایت از طرح های داخلی برای افزایش میزان محتوای با کیفیت در اینترنت، گفت: راه اندازی پروژه جویشگر بومی به عنوان یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته شده است که در صورت اتمام کامل و توسعه محصول، تجاری سازی و توسعه بازار، می توان شاهد افزایش کیفی محتوای فارسی در محیط وب از طریق این موتورجستجو باشیم.

وی تصریح کرد: در همین حال با استفاده از بستر جویشگر بومی، می توان محیط خاصی را برای تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده برای گروههای سنی و اقشار مختلف مردم فراهم کرد.