آماده باش ارتش چین در پی تهدیدهای آمریکا و کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیروهای مسلح چین دستورات مستقیمی دریافت کرده اند تا در پنج منطقه نظامی در وضعیت آماده باش کامل قرار بگیرند.
فرمان آماده باش به نظامیان چین پس از آن صادر می شود که واشنگتن از احتمال حمله نظامی به پیونگ یانگ خبر داد و کره شمالی نیز تهدید کرد که حمله احتمالی آمریکا را با حمله اتمی پاسخ می گوید.
در همین رابطه به یگان های توپخانه در چند منطقه از چین دستور داده شد تا در نوار مرزی با کره شمالی در وضعیت آماده باش کامل باشند ضمن اینکه به حدود ۲۵ هزار نظامی ارتش نیز فرمان داده شد تا به سمت یک پایگاه نظامی در نزدیک مرز کره شمالی حرکت کنند.
صبح امروز «چو ریونگ هائه» دومین مقام بلندپایه در کره شمالی در یک سخنرانی در پیونگیانگ که توسط تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، خطاب به آمریکا گفت: «ما آمادهایم، به هر حمله هستهای با یک حمله اتمی به روش خودمان پاسخ گوییم.»
ایالات متحده آمریکا اعلام کرده به دلیل خطری که کره شمالی ایجاد کرده میخواهد گزینه نظامی را بررسی کند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا چند روز پیش ناو هواپیمابر «یواساس کارل وینسون» و چندین کشتی جنگی دیگر آمریکا را راهی آبهای شبهجزیره کره کرد.
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