پیشروی در غرب موصل ادامه دارد/مین گذاری خیابانها از سوی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عبدالغنی الاسدی فرمانده نیروهای مبارزه با تروریسم عراق به تشریح آخرین تحولات نبرد در کرانه راست موصل پرداخت.

وی افزود: واحدهایی از نیروهای مبارزه با تروریسم به پیشروی های خود در محله التنک ادامه می دهند و در تحقق اهداف خود موفق عمل کرده اند. نبرد همچنان با تکفیری ها ادامه دارد.

الاسدی تاکید کرد: واحدهای دیگری از نیروهای مبارزه با تروریسم در حال آماده شدن برای عملیات در محله الثوره و دیگر محلات در غرب موصل هستند.

وی اعلام کرد: داعش در حال فرار است. نیروهای ما ضربات مهلکی به تکفیری ها وارد کرده اند. نیروها به محاصره داعش ادامه می دهند.

این در حالی است که برخی منابع نظامی عراقی گزارش دادند که داعش اقدام به مین گذاری خیابان ها و ورودی های خیابانهای شلوغ با مین و مواد منفجره کرده است.

به گفته منابع عراقی این روند سبب شده است که کار برای نیروهای عراقی سخت تر شود.

این منابع در عین حال اعلام کردند که نیروها به پیشروی در محورهای جنوبی و غربی کرانه راست موصل ادامه می دهند.

به گفته این منابع، نیروهای عراقی در اطراف محله الیرموک در جنوب کرانه راست به پیشروی ادامه می دهند و به دنبال آزاد سازی مناطق باقیمانده هستند. نیروها در محله التنک در غرب کرانه راست نیز ادامه می دهند.

منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای عراقی به دنبال محاصره داعش در محورهای جنوبی و غربی هستند.