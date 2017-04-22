برد فیورنتینا برابر اینتر در دیداری عجیب و پرگل

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی که شنبه شب به میزبانی فیورنتینا انجام گرفت این تیم با نتیجه عجیب ۵ بر ۴ مهمان خود را پشت سر گذاشت.

ماتیاس وچینو (۲۳ و ۶۴)، داویده آستوری (۶۳) و خوما باباکار (۷۰ و ۷۹) برای تیم فیورنتینا در این دیدار موفق به گلزنی شدند. در مقابل ایوان پرشیچ (۲۹) و مائورو ایکاردی (۳۴، ۸۸ و ۹۲) گل های اینتر را به ثمر رساندند.

تیم فیورنتینا در دقیقه ۵۲ بازی صاحب یک ضربه پنالتی شد که فدریکو برناردشی آن را از دست داد.

تیم اینتر با ۵۶ امتیاز رده هفتم جدول را در اختیار دارد و فیورنتینا با ۵۵ امتیاز هشتم است.