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۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱:۵۵

هفته سی و سوم سری آ؛

برد فیورنتینا برابر اینتر در دیداری عجیب و پرگل

برد فیورنتینا برابر اینتر در دیداری عجیب و پرگل

تیم فوتبال فیورنتینا در هفته سی و سوم رقابتهای سری آ مقابل اینتر پیروزی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی که شنبه شب به میزبانی فیورنتینا انجام گرفت این تیم با نتیجه عجیب ۵ بر ۴ مهمان خود را پشت سر گذاشت.

ماتیاس وچینو (۲۳ و ۶۴)، داویده آستوری (۶۳) و خوما باباکار (۷۰ و ۷۹) برای تیم فیورنتینا در این دیدار موفق به گلزنی شدند. در مقابل ایوان پرشیچ (۲۹) و مائورو ایکاردی (۳۴، ۸۸ و ۹۲) گل های اینتر را به ثمر رساندند.

تیم فیورنتینا در دقیقه ۵۲ بازی صاحب یک ضربه پنالتی شد که فدریکو برناردشی آن را از دست داد.

تیم اینتر با ۵۶ امتیاز رده هفتم جدول را در اختیار دارد و فیورنتینا با ۵۵ امتیاز هشتم است.

کد مطلب 3958971

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