تیزر فیلم سینمایی «ماندوو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران «ماندوو» به معنای خسته نخستین ساخته بلند سینمایی ابراهیم سعیدی با موضوع مهاجرت از روز دوم اردیبهشت ماه جاری به زبان کُردی و با زیرنویس فارسی در گروه سینماهای «هنر و تجربه» در سینماهای کشور آغاز شده است.

در «ماندوو» تعدادی از بازیگران ایرانی و کردستان عراق از جمله تیما امیری، روژان محمد جزا، شهاب (هاشم) فاضلی، اوستا خالد، صلاح‌الدین شیخ محمدی، عبدال شوکت عبدال، محمود گلی، خاتون غدیر شمران، اسماعیل کریم، سوران ابراهیم، زمان حمید شفیق و زمن شفیق شمران به ایفای نقش می‌پردازند.

تعدادی از عوامل فیلم سینمایی «ماندوو» عبارتند از کارگردان و تدوین: ابراهیم سعیدی، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، فیلمنامه: ابراهیم سعیدی و حسین مرتضاییان آبکنار، صدابردار: حسین قورچیان، موسیقی: علی صمدپور، مونتاژ: ابراهیم سعیدی، طراحی صدا و صداگذاری: حسین قورچیان و ابراهیم سعیدی، ناظر فنی صدا: علیرضا نکولعل، طراح صحنه: سیوان سعیدیان، گریم: علیرضا جوادپور، طراح لباس: روناک رسولپور، عکاس: داود عباسی و کاوس آقایی، مجری طرح و مدیر تولید: فرزین کریم، مدیر داخلی: شیخ محمد رضا، منشی صحنه: گلکو پرهیزکار، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: امید راستبین، دستیاران کارگردان: سوران ابراهیم و اسماعیل کریم، فیلمبرداری پشت صحنه: کاوس آقایی و مشاور رسانه‌ای: منصور جهانی و منوچهر جهانی.