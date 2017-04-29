آقای دبیرگزارش جدید داد/ پاسخ جالب توجه صدا و سیمای کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صدری دبیر دهمین جشنواره موسیقی نواحی درباره تازه ترین فعالیت های انجام گرفته در ستاد این جشنواره توضیح داد: دریافت آثار نوازندگان برای شرکت در بخش رقابتی دهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی تا پایان اردیبهشت ماه از طریق دفتر دبیرخانه ادامه دارد و این آثار در نیمه اول خرداد مورد ارزیابی اولیه هیأت داوران قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که چه افرادی توانایی حضور در بخش رقابتی دهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی در کرمان را دارا هستند.

دبیر جشنواره موسیقی نواحی افزود: جشنواره نواحی که به میزبانی کرمان برگزار می شود، جنبه‌های مختلفی دارد که بخش رقابتی نوازندگان فقط یکی از آن‌هاست. یکی از بخش‌های مهم این جشنواره، برگزاری هفته مستند موسیقایی است که مسئولیت آن بر عهده آقای علیرضا قاسم‌خان است. ما با همکاری که با آقای قاسم‌خان و دبیرخانه جشنواره انجام داده‌ایم، طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که هفته مستند موسیقایی به طور همزمان با برگزاری دهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی احتمالاً در پایتخت برگزار شود. هدف ما این است که هفته مستند موسیقایی تبدیل به یک جریان باشد و به عنوان یک بخش مستقل در کنار سایر بخش‌های جشنواره نواحی کرمان قرار بگیرد.

صدری درباره حضور استادان موسیقی نواحی و تجلیل از آن‌ها در دوره دهم جشنواره موسیقی نواحی اشاره کرد: رویکرد ما برای جشنواره امسال این است که در این جشنواره از اساتیدی دعوت شود که تا به حال در جشنواره شرکت‌ نکرده‌اند. ما از این اساتید دعوت می‌کنیم که در بخش غیر رقابتی جشنواره حضور پیدا کرده و به اجرای برنامه بپردازند که در واقع حضور این عزیزان و اجرای‌شان در جشنواره به معنای تجلیل از آن‌ها است.

صدا و سیما به جای حمایت از یک کار فرهنگی، پیش از هر چیزی طلب بحث مالی می‌کند و بعد در همین صدا و سیما گفته می‌شود که هویت کشور ما زیر سوال رفت دبیر جشنواره موسیقی نواحی در انتقاد از عدم حمایت نهادهای مختلف از این جشنواره گفت: در حال حاضر جشنواره موسیقی نواحی در کل کشور یک بانی ندارد و تنها متولی آن دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این دفتر تنها جایی است که از جشنواره موسیقی نواحی کرمان آن هم با بودجه بسیار کم حمایت می‌کند. بودجه امسال ما برای جشنواره نواحی شاید به اندازه دستمزد ۳ یا ۴ گروه موسیقی باشد که در جشنواره موسیقی فجر روی صحنه می‌روند. البته به جز دفتر موسیقی، نهادهای دیگر هم باید از جشنواره موسیقی نواحی حمایت کنند. موسیقی نواحی جزو میراث فرهنگی، معنوی و غیر ملموس ما محسوب می‌شود که سازمانی چون سازمان میراث فرهنگ می‌تواند بر حسب وظیفه از آن حمایت کند. معنای کمک به جشنواره موسیقی نواحی لزوماً کمک مالی نیست، بلکه سازمان میراث فرهنگی می‌تواند آثار اساتید را ضبط کرده و به عنوان میراث معنوی، ثبت ملی و جهانی کند که این کار اصلاً بخشی از وظایفاین سازمان محسوب می شود.

وی ادامه داد: سازمان‌های دیگری چون صدا و سیما نیز می‌توانند از جشنواره موسیقی نواحی حمایت کنند که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. وقتی که مدیر کل ارشاد کرمان از صدا و سیمای این استان طلب حمایت می‌کند، صدا و سیمای کرمان اولین سوالی که می‌پرسد این است که آورده شما چیست؟ در واقع صدا و سیما به جای حمایت از یک کار فرهنگی، پیش از هر چیزی طلب بحث مالی می‌کند و بعد در همین صدا و سیما گفته می‌شود که هویت کشور ما زیر سوال رفت.

صدری به اهمیت موسیقی نواحی در جذب توریسم اشاره کرد و افزود: وقتی که سازمان میراث فرهنگی یا اداره میراث فرهنگی کرمان در جشنواره‌ای چون جشنواره موسیقی نواحی نقش حمایتی داشته‌ باشد، شهر کرمان رونق اقتصادی می‌گیرد؛ چرا که توریست‌ها وقتی وارد ایران می‌شوند، به دنبال فرهنگ ایران می‌آیند و نمی‌خواهند چیزی که در کشور خودشان می‌بینیند را دوباره تماشا کنند. بنابراین برگزاری یک جشنواره موسیقی نواحی و بازدید توریست‌ها و مسافران از آن، فقط به موسیقی جریان نمی‌دهد و باعث قدرت گرفتن اقتصاد شهر هم می‌شود.

صدری درباره اهمیت حمایت از جشنواره موسیقی نواحی مطرح کرد: در صورتی که از موسیقی نواحی حمایت شود و جشنواره‌های نواحی تماشاگر داشته باشند، دیگر جشنواره‌ای چون جشنواره نواحی کرمان نیاز ندارد که بودجه خود را با سختی‌های زیاد از دولت بگیرد و نوازندگان هم پشت‌شان قرص می‌شود که در سال می‌توانند کارهای خود را در این جشنواره یا در جشنواره‌های دیگر ارائه کنند. مطمئناً هنرمندان دیده شدن برایشان مهم‌تر از مباحث مالی است و آن‌ها به شرایطی نیاز دارند که بتوانند اجرا کنند و کارشان دیده شود. اگر این حمایت‌هایی که عرض کردم صورت بگیرد، هم چرخه اقتصادی شکل می‌گیرد و هم چرخه فرهنگی.

وی افزود: در همین ۱۰ تا ۱۵ سال باید این اتفاق برای جشنواره موسیقی نواحی می‌افتاد و این جشنواره از طریق گردشگری موسیقایی، چرخه اقتصادی خود را می‌چرخاند. در واقع جشنواره نواحی باید می‌توانست گردشگردها را به سمت خود جذب کرده تا اجراها را ببینند و به بهانه جشنواره نواحی، گردشگرها به صنایع دستی کرمان توجه کرده و با خرید از مراکز و فروشگاه‌های این شهر باعث رونق اقتصاد آن شوند.

دبیر دهمین دور جشنواره موسیقی نواحی در پایان سخنانش اظهار کرد: جشنواره‌های موسیقی نواحی در کشورهایی چون جمهوری آذربایجان و یا ازبکستان، رفته رفته تبدیل به جشنواره‌های جهانی و منطقه‌ای شده‌اند؛ چرا ما نتوانیم این کار را انجام دهیم؟ این کار فقط به حمایت احتیاج دارد. اما چرا هیچکس حاضر نیست روی جشنواره موسیقی نواحی ایران سرمایه‌گذاری کند؟ عده‌ای فکر می‌کنند که سرمایه‌گذاری روی این جشنواره بازگشت مالی ندارد اما اتفاقاً بازگشت مالی دارد و بازگشت چند برابری هم دارد. با این وجود، این یک معضل است که همه چیز با شاخص سود سنجیده می‌شود و کسی با اندیشه فرهنگی به حمایت از این جشنواره فکر نمی‌کند.