جزئیات بخش پژوهش جشنواره موسیقی نواحی اعلام شد/ تشریح برنامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان آقامحسنی مدیر بخش پژوهش دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با اشاره به رویکردهای این بخش بیان کرد: زمانی که آقای صدری مدیریت بخش پژوهش جشنواره را به من سپردند، به این فکر کردم که چطور می‌شود یک رویکرد جدید را به بخش پژوهش جشنواره نواحی بیاورم؟ اعتقاد شخصی خودم این بود که رویکردهای جدید پژوهش موسیقی نواحی در جهان، هنوز در ایران مطرح نشده و رویکردهایی که در ایران رواج داشته، بیشتر به موسیقی‌شناسی تطبیقی گرایش داشته است. این متد قدیمی شاید تا زمانی که بافت اجتماعی مناطق کشور یک بافت روستایی بود، برای موسیقی نواحی کفایت می‌کرد اما حالا که مناطق شهری بیشتری به وجود آمده‌اند، به نظر می‌رسد که گفتمان‌ حاکم و رایج در حوزه پژوهش موسیقی نواحی در ایران، ابزارهای لازم برای نزدیک شدن به حوزه‌های جدید را نداشته باشد. در این‌جا دید و نگرش اتنوموزیکولوژی باور دارد که موسیقی نواحی باید متدهای جدید را به رسمیت بشناسد و مورد تحلیل آنالیز قرار بدهد.

وی ادامه داد: با این رویکرد، من تصمیم گرفتم که ۲ نفر از اساتید دانشگاه هیلدسهایم آلمان را به جشنواره موسیقی نواحی ایران بیاورم تا ضمن احترام به همه پژوهشگران این عرصه، آن اساتید بتوانند زمینه‌ساز رویکردهای جدید در موسیقی نواحی باشند. به ویژه آن‌که احدود ۵ سال است که رشته اتنوموزیکولوژی تدریس می‌شود و هم‌اکنون نسل جدیدی از پژوهشگران موسیقی مقامی دارند در دانشگاه‌ها تربیت می‌شوند.

مدیر بخش پژوهش جشنواره موسیقی نواحی ایران درباره چگونگی اجرای این بخش در جشنواره دهم توضیح داد: بخش پژوهش جشنواره نواحی ایران طی پنج روز در دو شهر کرمان و تهران برگزار می‌شود. ابتدا در خلال برگزاری جشنواره، دو استاد آلمانی در کرمان برای شرکت‌کنندگان ورکشاپ برگزار خواهند کرد. پس از پایان برگزاری جشنواره در کرمان هم بلافاصله در تهران ورک شاپ هایی طی دو روز برای دانشجویان اتنوموزیکولوژی براساس فراخوانی که از قبل توسط انجمن موسیقی ایران اعلام شده بود برگزار می شود. هدف از برگزاری این ورکشاپ‌ها هم این است که دانشجویان تهرانی خیلی سخت‌ می‌توانند برای شرکت در ورکشاپ‌ها به کرمان بروند و جشنواره هم توانایی تأمین منابع لازم برای حضور آن‌ها را ندارد، بنابراین بهترین کار این است که در تهران هم طی ۲ روز برنامه هایی برای شرکت‌کنندگان متقاضی برگزار شود.

آقامحسنی درباره کارگاه ۲ روزه جشنواره نواحی در تهران توضیح داد: این کارگاه دو روزه با همکاری انجمن موسیقی ایران و موزه موسیقی ایران در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه در موزه موسیقی برگزار می‌شود که تعداد شرکت‌کنندگان آن محدود است و علاقه‌مندان برای حضور در این کارگاه‌ها می‌توانند به سامانه انجمن موسیقی ایران مراجعه نمایند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر شرایط مناطق مختلف دارای موسیقی نواحی با ۲۰ سال پیش تغییر کرده و از بافت‌ روستایی به بافت شهری تبدیل شده است. در چنین صورتی ما برای بررسی موسیقی نواحی نیاز به ابزار جدید پژوهشی داریم که ورکشاپ روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه می‌خواهد سعی کند که بخشی از این ابزار را در اختیار پژوهشگران قرار بدهد.

دهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران با محوریت منظومه‌خوانی از ششم تا نهم تیرماه ۱۳۹۶در کرمان برگزار خواهد شد.