حضور تیم های درمانی در شرق کشور/ تخفیف مراکز توانبخشی

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی به تشریح برنامههای هفته هلالاحمر پرداخت و گفت: هفته هلال احمر امسال با شعار «دنیایی در انتظار صلح» از ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۹۶، با برنامههای متتنوع و متفاوتی از جمله برگزاری آیین تجلیل از منتخبان سازمانها، معاونتها و پیشکسوتان جمعیت هلالاحمر، برگزار می شود.
فعالیت تیمهای بهداشت و درمان
وی با توضیح اینکه گرامیداشت هفته هلالاحمر امسال با توجه به نزدیکی به انتخابات به جای هجدهم از سیزدهم اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس روزهای هفته هلالاحمر از ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت به ترتیب با عناوین «توانبخشی؛ حلقه مکمل زنجیره سلامت»، «امدادگران؛ فرشتگان صلح»، «تولید و اشتغال؛ بالندگی و استقلال»، «داوطلبان؛ خادمان مهرورزی»، «آموزش همگانی؛ راهی به ایران آماده»، «جوانان؛ جویندگان صلح» و «سفیران صلح» نامگذاری شده است.
رحمتی با اشاره به برنامههای روز نخست هفته هلالاحمر با نام «توانبخشی؛ حلقه مکمل زنجیره سلامت»، گفت: در اولین روز هفته هلالاحمر، فعالیت تیمهای بهداشت و درمان در روستاها و مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و به مدت یک هفته و با حضور پزشکان عمومی و همچنین متخصصان زنان، اطفال، چشم و عفونی، به صورت رایگان سنجش سلامت عمومی و ویزیت انجام خواهد شد.
تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی معاینات در مراکز توانبخشی هلالاحمر
رحمتی با علاوه بر آن در این هفته؛ معاینات و سنجش سلامت عمومی و ویزیت مراجعان در تمامی مراکز توانبخشی هلالاحمر با ۲۰ تا ۲۵ درصد تخفیف انجام خواهد شد.
کوهپیمایی سراسری با حضور دبیرکل هلالاحمر
دبیر ستاد برگزاری هفته هلالاحمر با اشاره به برگزاری کوهپیمایی سراسری مسیر دریاچه سوها تا آبشار لاتون در استان اردبیل، افزود: بر این اساس از دومین روز هفته هلالاحمر یعنی از ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت، پنج نجاتگر کوهستان از هلالاحمر هر یک از استانهای کشور و در مجموع با احتساب سازمان امداد و نجات هلالاحمر؛ ۲۵۰ تن در بزرگترین برنامه کوهپیمایی نجاتگران هلالاحمر بهمنظور توانافزایی و ارزیابی میزان آمادگی؛ شرکت خواهند کرد.
وی با اعلام اینکه همزمان با ششمین روز گرامیداشت هفته هلالاحمر و روز جهانی صلیبرخ و هلالاحمر، آیین بزرگ تجلیل از منتخبین خدمت به مردم در هلالاحمر برگزار خواهد شد، عنوان کرد: در این روز که همزمان با ولادت حضرت علیاکبر(ع) و روز جوان است، آیین تجلیل از ۳۰ منتخب هلالاحمر شامل اعضای داوطلب، جوان، امدادگر، خانوادههای شهدای امدادگر و پیشکسوتان هلالاحمر با هدف تجلیل از خدمات ارزنده و ترویج فرهنگ داوطلب و خدمت بیمنت در هلالاحمر، برگزار خواهد شد.
اجرای طرح «جمعه، ایمان و ایمنی»
به گفته رحمتی؛ در آخرین روز هفته هلالاحمر نیز تفاهمنامه هلالاحمر با نیروی زمینی ارتش در حوزه امداد و توسعه و تقویت روابط امضا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت و مصادف با سومین روز هفته هلالاحمر طرح «جمعه، ایمان و ایمنی» اجرا می شود، افزود: در حاشیه این برنامه که با حضور و سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین معزی؛ نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر؛ پیش از خطبه نماز جمعه تهران و درباره تشریح خدمات برجسته این نهاد مردمی بهخصوص در سال ۹۵ و نوروز ۹۶؛ برگزار خواهد شد؛ با هماهنگی هلالاحمر استان تهران، چادرهای سلامت و امدادی هلالاحمر در مسیر نماز جمعه تهران و همچنین در سراسر کشور و در محل برگزاری نماز جمعه استانها، برپا و خدمات آموزشی و سنجش فشار و قند خون به نمازگزاران ارائه میشود.
به گفته دبیر ستاد برگزاری هفته هلالاحمر؛ در این روز، همزمان؛ مدیران عامل استانها به عنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه در استانهای متبوع، حضور خواهند یافت.
دیدار با خانواده شهدای امدادگر
رحمتی دیدار با خانوادههای شهدا و ایثارگران را از برنامههای حوزه نمایندگی ولیفقیه به همراه رئیس جمعیت هلالاحمر و با همکاری دفتر امور ایثارگران در گرامیداشت هفته هلالاحمر عنوان و خاطرنشان کرد: به علاوه با توجه به ابلاغیه دفتر امور ایثارگران جمعیت هلالاحمر به ستاد و استانهای هلالاحمر؛ برگزاری ۲ دیدار در روز با خانوادههای شهدای امدادگر در تهران با حضور نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر و رئیس جمعیت، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای امدادگر استانها، برگزاری مسابقات ورزشی و کتابخوانی یادواره شهدای امدادگر، تبلیغات محیطی روز جانباز و شهدای امدادگر، کاشت نهال به نام شهدای امدادگر در محوطه اداری استانها و پایگاههای امدادی توسط جوانان و داوطلبان، مصاحبه و ضبط برنامه با خانواده شهدای امدادگر دارای ویژگی نمادین منحصر بهفرد چون همزمانی تولد شهید با روز تولد امام حسین(ع)، تبلیغات محیطی در ستاد جمعیت و ... از جمله برنامههای دفتر امور ایثارگران در هفته هلالاحمر است.
افتتاح پروژههای امدادی هلالاحمر در ۶ استان کشور
دبیر ستاد برگزاری هفته هلالاحمر گفت: در این هفته همچنین پروژههای امدادی شامل انبار و پایگاههای امدادی در استانهای سیستان و بلوچستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، لرستان، کردستان و چهارمحال و بختیاری با حضور مسئولان ستادی و استانی هلالاحمر افتتاح و راهاندازی خواهد شد.
برگزاری جشنواره «المپیاد جوانه»
رحمتی به برگزاری برنامههای سازمان جوانان هلالاحمر در این هفته اشاره و اظهار کرد: بر این اساس جشنواره ورزشی - امدادی نونهالان هلالاحمر با عنوان «المپیاد جوانه» برای دومین سال در مراکز پیشدبستانی و مهدهای کودک با هدف آشنایی اعضای کانون غنچههای هلال با تاریخچه و اصول هفتگانه نهضت بینالمللی صلیبسرخ و هلالاحمر و شناخت اصول و روشهای ایمنی و امدادی برگزار خواهد شد.
