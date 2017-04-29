آلمان آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آلمان آزمایش موشکی کره شمالی را که امروز صبح انجام شد را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان با صدور بیانیه ای در خصوص آزمایش موشکی صبح امروز کره شمالی اعلام داشت: اقدامات خصمانه کره شمالی نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و بر هم زننده صلح و امنیت همسایگان این کشور و کل منطقه است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما قویا نقض قوانین بین الملل را محکوم می کنیم و از کره شمالی می خواهیم تا به تن دادن به مقررات بین المللی روی آورد.

همچنین وزارت خارجه آلمان خواستار حل و فصل بحران در شبه جزیره کره از طرق دیپلماتیک شد.

