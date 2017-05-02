تیم فوتسال زیر ۲۰ سال عراق با لبنان بازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا در حالی از ۲۵ اردیبهشت ماه به میزبانی تایلند آغاز می شود که تیم جوانان ایران بعد از لغو اردوی ازبکستان، در تهران تمریناتش را دنبال می کند.

ایران به خاطر برنامه ریزی برای سفر به ازبکستان، درخواست برای انجام دو بازی تدارکاتی دیگر را رد کرده بود؛ یکی بازی با تیم عراق در خاک این کشور و دیگری بازی با لبنان که خواستار حضور در ایران و بازی با تیم جوانان ایران شده بود.

با این حال، تیم علی صانعی نه به اردوی ازبکستان اعزام شد و نه بازی تدارکاتی دیگری تا شروع مسابقات آسیایی خواهد داشت.

عراق و لبنان که از بازی با ایران ناامید شدند قرار است سه بازی تدارکاتی با همدیگر برگزار کنند. تیم فوتسال زیر ۲۰ سال عراق به لبنان سفر کرده و در این سفر سه بازی تدارکاتی با لبنان برگزار می کند تا با آمادگی کامل راهی مسابقات آسیایی شود.