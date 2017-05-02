«مهر» خبرگزاری برتر در حوزه فعالان گردشگری نوروزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد، خبرگزاری مهر به دلیل پوشش مناسب اخبار و اطلاع رسانی دقیق در زمینه معرفی جاذبه های گردشگری کلانشهر تهران، حائز رتبه برتر شد.

فرزاد هوشیار پارسیان نیز در آئین تجلیل از فعالان گردشگری نوروزی سال ۹۶ در ایوان شمس اظهارداشت: مراسم امروز به عنوان آغازی درخشان بر یک پایان و نویدبخش درآمد پایدار شهری و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر در حوزه گردشگری شهری است.

وی از همکاری معاونین اجتماعی و همکاران گردشگری مناطق ۲۲گانه برای میزبانی در ایام ۱۵ روزه نوروز امسال قدردانی کرد و افزود: درآمد کشور همسایه ما ترکیه در حوزه گردشگری فقط در شهر استانبول برابر با درآمد نفتی کشور ماست. البته در حوزه گردشگری کشور ما نیز قابلیت ها و پتانسیل های بسیاری وجود دارد که باید با سیاستگذاری و برنامه ریزی به منصه ظهور برسد.

پارسیان از افزایش ۲۰۰ درصدی رشد گردشگری در کلانشهر تهران خبر داد و افزود: برای توسعه گردشگری باید زیرساخت های آن برای فعال سازی اقتصاد محله ای، منطقه ای و شهری و درآمد پایدار تحت عنوان اقتصاد گردشگری ایجاد شود.

رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران اعلام کرد: رینگ های پایدار شهری در منطقه ۱۲ و شمیران گردی افتتاح خواهد شد.

وی تصریح کرد: میزهای اطلاع رسانی از ابتدای فروردین امسال در ۱۲ نقطه راه اندازی شد که امیدواریم این روند به ۱۰۰ نقطه در شهر تهران گسترش یابد.

پارسیان با بیان اینکه تهران در سالهای اخیر به عنوان یکی از مقاصد گردشگری محسوب می شود، افزود: در نوروز ۹۶ ستاد گردشگری شهرداری تهران در حوزه راه اندازی اسکان میهمانان نوروزی، برپایی۱۰۰ غرفه اطلاع رسانی درسطح شهرتهران، تولید ۳۰۰ هزار نقشه تهران، تولید۱۰۰هزار تهران کارت و... فعالیت داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در طول ایام نوروز دست اندرکاران اجرایی ستاد گردشگری در سطح شهر تهران درحال فعالیت بودند تا گردشگران و مهمانان نوروزی بتوانند از دیدنی های شهر تهران دیدن کنند و سفر خوشی داشته باشند.

به گفته هوشیار پارسیان، در اجرای برنامه های گردشگری نوروزی همچنین حمایت و تلاش بی وقفه نیروهای داوطلب، همکاری سازمان های درونی و بیرونی شهرداری تهران همچون اورژانس تهران، سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، پلیس راهور، شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، سازمان پایانه ها و پارک سوارها، موسسه همشهری، سازمان فناوری و اطلاعات و... صورت گرفته است.

درطول ایام نوروز ۸۰۰نفر در سطح شهر تهران درحال فعالیت بودند تا گردشگران و مهمانان نوروزی بتوانند از دیدنی های شهر تهران دیدن کنند و سفر خوشی داشته باشند.

تهران بیش از ۲ هزار نقطه گردشگری، زیارتی، تاریخی و تفریحی دارد که بازدید از تمام جاذبه های گردشگری تهران ۳۵ روز زمان می برد.