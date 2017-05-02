به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی هر باشگاه اصلی ترین و رسمی ترین و یا بهتر است بگوییم تنها رسانه رسمی هر باشگاهی در دنیاست. باشگاه‌هایی که در فوتبال فعالیت دارند بر اساس قوانین موجود ملزم به داشتن سایتی با استانداردهای معمول هستند. این قانون شامل حال همه باشگاه‌های کشورمان هم می‌شود. به خصوص باشگاه های لیگ برتری و به ویژه باشگاه‌هایی که در رقابت‌های بین قاره‌ای نظیر لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند.

باشگاه استقلال هم قاعدتا نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد و ملزم به داشتن سایت رسمی و فعال است. این در حالی است که در اوج روزهای حساس و پایانی لیگ برتر، سایت رسمی استقلال نزدیک به یک ماه است.

این در حالیست که از سوی باشگاه استقلال هیچونه اطلاع رسانی در مورد دلیل فعال نبودن این سایت صورت نگر فته است. در چنین مواردی مشکلات مالی می تواند یکی از دلایل از دسترس خارج شدن سایت باشد. یا نقص فنی یا پرداخت نشدن هزینه ها می تواند دلیل قطع شدن این سایت باشد.