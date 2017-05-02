سردار پاکپور شهادت سردار محب علی فارسی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، شهادت جانباز آزاده شهید سردار محب علی فارسی، از فرماندهان شجاع دوران پرافتخار دفاع مقدس را در پیامی به خانواده معظم شهید و همرزمان و همسنگران ایشان و مردم ولایتمدار استان سیستان و بلوچستان تسلیت گفت.
متن پیام سردار پاکپور به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرو ما بدلوا تبدیلا» (سوره احزاب، آیه ۲۳)
شهادت، هنر مردان خدا و بالاترین مزد جهاد در راه اوست.
شهادت، پرواز ملک به ملکوت عاشقان سبکبالی است که در راه معشوق، دست از تمامی تعلقات دنیا شسته و دل به یار سپردهاند و غوغای عاشقیشان تا کنگرههای عرش رسیده است.
بار دیگر، نظارهگر شهادت سرداری سرافراز و فرمانده این شجاع، انقلابی و ولایتمدار از خطه شهیدپرور سیستان و بلوچستان، که جوانی و عمر پربرکت خویش را در پاسداری از انقلاب اسلامی و کیان این مرز و بوم و عرصههای مختلف دوران ۸ سال دفاع مقدس گذرانده و به پایان برده بود، میباشیم.
سردار سرتیپ پاسدار حاج محب علی فارسی که از فرماندهان سرافراز لشکر ۴۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس و سالهای بعد از آن بود و در عملیاتهای متعددی بارها و بارها مجروح گردیده و به مقام جانبازی نایل آمده بود. امروز پس از تحمل سالها درد و رنج ناشی از جراحتهای آن دوران به لقاءالله و به خیل عظیم یاران و همرزمان شهیدش پیوست.
اینجانب، شهادت افتخارآفرین این فرمانده شجاع و جانباز و آزاده خستگیناپذیر را به محضر حضرت ولیعصر(عج)، فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، خانواده معزز و بزرگوار شهید، همرزمان و مردم ولایتمدار و شهیدپرور خطه سیستان و بلوچستان و بهویژه مردم عزیز زابل تبریک و تسلیت گفته، برای آن شهید عزیز علو درجات را از خداوند منان آرزومندم.
نظر شما