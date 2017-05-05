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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

آیت الله امامی کاشانی:

نامزدهای انتخابات وحدت ملی و معنویت جامعه را حفظ کنند

نامزدهای انتخابات وحدت ملی و معنویت جامعه را حفظ کنند

امام جمعه موقت تهران، با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و معنویت جامعه توسط نامزدهای انتخابات گفت: علاج اقتصاد بیمار، کار جهادی می‌خواهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، با اشاره به حادثه معدن آزادشهر به خانواده‌های جانباختگان حادثه تسلیت گفت و اظهار داشت: این حادثه، یک مصیبت غم‌انگیز بود که رخ داد.

وی همچنین با اشاره به هفته بزرگداشت مقام معلم و سالروز شهادت استاد مطهری (ره) گفت: معلمان ما، راه این معلم بزرگ را پی بگیرند؛ برای تعلیم و تربیت حریص باشند و جهات معنوی را برای متعلمان درست کنند.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین به هفته کارگر اشاره کرد و افزود: کارگران به خوبی و اتقان کار اهمیت بدهند، به اینکه کار به گونه‌ای باشد که در مقابل تولیدات دنیا قابل عرضه باشد، به تولید اهمیت بدهند و در امور سهل‌انگار نباشند.

آیت‌الله امامی کاشانی در بخش دیگری از خطبه‌ها، به هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) اشاره و برای آنها آرزوی توفیق کرد.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو، خطاب به نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: این بحث‌ها و مسئله تعیین رئیس جمهور خیلی مهم است، اما مهمتر از آن کشور و جامعه ماست.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: جامعه ما این مردم بوده‌اند که انقلاب را ایجاد کرده‌اند و در اثر فداکاری و ایثار آنها این انقلاب پیروز شده است؛ این جامعه نباید لطمه ببیند، جامعه باید آرام و از اضطراب دور باشد.

آیت‌الله امامی کاشانی با تاکید بر لزوم توجه به متن جامعه و معنویت آن، گفت: از اظهارات و حرکاتی که این جامعه را تکان می‌دهد، پرهیز شود؛ در انتخابات هنگامی که اشخاص مطالب خود را عرضه می‌کنند، باید وحدت سیاسی و انسجام معنوی جامعه هم حفظ شود.

وی افزود: نامزدها به دنیا توجه کنند که چکونه برای این کشور نقشه می‌ریزد و چه طراحی‌هایی از ابتدای انقلاب برای این کشور داشته‌اند؛ ما به هرکجا رسیده‌ایم با این مردم و با وحدت و اسنجام رسیده‌ایم.

خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: مردم بر محور ولایت فقیه و حکومت فقه و عقل و تقوی منسجم هستند؛ این وحدت باید حفظ شود و نباید در هر شرایطی تکان بخورد.

آیت‌الله امامی کاشانی اظهارداشت: نامزدهای محترم به خدا توکل کنند و از خداوند بخواهند که اگر موفق شدند، چنین می‌کنند؛ در همین مسائل اقتصادی که بیماری کشور ماست و رهبر معظم انقلاب هم مدام تکرار می‌کنند، مانند بیمار نزد خودشان مراقبت کنند.

وی تصریح کرد: علاج این بیماری، کار جهادی و حرکت جهادی می‌خواهد؛ اینکه چه کسانی و گروه‌هایی را بگذاریم که کار را دنبال کنند و مراقب باشند که تولید داخل با خارج رقابت کند و جلوی واردات غیرضروری گرفته شود.

امام جمعه موقت تهران در پایان تاکید کرد: وحدت ملی و انسجام سیاسی و معنویت کشور در همه مراحل و همه حال حفظ شود.

کد مطلب 3970483

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