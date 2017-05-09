به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، مجید شفیع پور رئیس مرکز بین الملل و امور کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی، گفت: آنچه رهبر انقلاب در این سیاست ها مورد تاکید قرار دادند، ضرورت کاهش ۵۰ درصدی شدت انرژی از طریق بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف سوخت و انرژی در کشور با هدف حفظ ذخایر و ثروت های ملی و کاهش آلایندگی ناشی از اتلاف این منابع مهم و مصرف بالای سوخت و انرژی تا پایان برنامه ششم توسعه است.

وی افزود: در همین راستا مقرر شد طی برنامه پنجم توسعه کشور، شدت انرژی به میزان یک سوم کاهش پیدا کند اما به رغم آنکه برنامه پنجم توسعه کشور، ۴۶ روز پیش پایان یافت، این موضوع چنان که باید، تحقق نیافت و از این رو تنها فرصت باقی مانده برای جلوگیری از ادامه روند هدر رفت و اتلاف منابع انرژی کشور یا به عبارت بهتر ثروت ملی، مقابله با میزان بالای تولید انتشار گازهای گلخانه ای در ایران که بخش عمده آن ناشی از همین الگوی نادرست مصرف سوخت و انرژی است، همچنین شکل دهی اقتصادی تاب آور یا اقتصاد موسوم به اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد سبز یا اقتصاد کم کربن، برنامه ششم توسعه کشور است.

این مقام مسئول ادامه داد: حرکت در مسیر اقتصاد تاب آور یا اقتصاد کم کربن به معنای توقف روند توسعه، رشد و پیشرفت کشور یا ایجاد چالش های اقتصادی نیست بلکه این اقتصاد کمک کند تا رشد اقتصادی کشور به صورت پایدار و با کاهش اتلاف و هدر رفت منابع ملی همراه شود.

ایران در راستای حفظ منافع ملی خود باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام کند

شفیع پور با بیان اینکه تحقق تاکیدات رهبر معظم انقلاب نیازمند برنامه ریزی، اجرا و اعتبارات است، خاطرنشان کرد: ایران حتی فارغ از موضوع توافق پاریس، به منظور حفظ منافع ملی خود باید اقدامات مختلفی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بالابردن بهره وری سوخت و انرژی داشته باشد، بنابراین نه تنها نمی توان توافق پاریس را باری اضافه یا اقدامی غیرضرور برای کشور برشمرد بلکه باید به این توافق به چشم فرصتی نگاه کرد که در راستای برنامه های ملی به ایران کمک می کند تا هم از اعتبارات بین المللی، فناوری های نوین و دانش روز در این زمینه بهره مند شود و هم بتواند چهره ای موفق و فعال در عرصه دیپلماسی جهانی محیط زیست داشته باشد.

رئیس مرکز بین الملل و امور کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست که امروز، محیط زیست و چالش های آن محدود به مرزهای کشور، قوم یا ملتی نیست و البته در صدر تمامی این چالش ها موضوع تغییر اقلیم، پدیده گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی قرار دارد که تمام کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر و شاهد اثرات روز افزون آن هستند.

وی افزود: طبق تمام تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته، تغییر اقلیم پدیده ای انسان ساخت است و تشدید انتشار گازهای گلخانه ای بر اثر فعالیت های بشری عامل اصلی آن است و تنها راه مقابله با این پدیده که امروز اثرات سوء آن بر تمام جهان از جمله ایران تاثیر گذاشته، تلاش جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که البته با توجه به سهم کشورها در تولید و انتشار گازهای گلخانه ای صورت می پذیرد.

شفیع پور اشاره ای هم به شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران داشت و اظهار کرد: کاهش بارندگی، طوفان های گرد و غبار، کاهش بارندگی، خشکسالی برخی از اثرات تغییر اقلیم در ایران است که در کنار افزایش دمای بیش از میانگین جهانی، کشور را با چالش های مهمی مواجه کرده است.

رئیس مرکز بین الملل و امور کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به جایگاه دهم ایران در جهان در تولید و انتشار گازهای گلخانه ای داشت و ادامه داد: سرانه انتشار گاز های گلخانه ای توسط هر ایرانی در حالی با سرانه انتشار گازهای گلخانه ای هر فرد کشور های بزرگ اقتصادی و توسعه یافته اروپایی همچون آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس برابری می کند که ایران تقریبا ۱/۱ جمعیت کره زمین و ۱/۱ اقتصاد جهانی را دارا است.

این مقام مسئول تاکید کرد: کاهش این میزان انتشار که بخش مهم آن ناشی از هدر رفت و اتلاف انرژی در کشور است در واقع کمک به حفظ منابع و سرمایه های ملی است و هر نوع سرمایه گذاری در این حوزه، بازگشتی چند برابری برای کشور خواهد داشت. ضمن آنکه اثرات مثبت کاهش جهانی میزان انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با تغییر اقلیم و گرمایش زمین، برای ایران نیز خواهد بود.

شفیع پور، این سرمایه گذاری های را در بخش هایی همچون کاهش شدت انرژی، کاهش تولید و انتشار کربن، افزایش راندمان نیرو، افزایش راندمان پالایشگاه ها، افزایش راندمان مراکز پتروشیمی، افزایش راندمان صنایع همچون فولاد، سیمان و مس دانست و گفت: هیچ کدام از این اقدام ها به ضرر ایران و اقتصاد و توسعه ایران نخواهد بود، بلکه تمامی این اقدامات منجر به رشد اقتصادی پایدار ایران در کنار حفظ منافع ملی خواهد شد.

وی ضمن یادآوری این نکته مهم که گازهای گلخانه ای همچون دی اکسید کربن به عنوان آلاینده قلمداد نمی شوند، خاطرنشان کرد: اما ورود هر نوع آلاینده به هوا همچون هیدروکربن های نسوخته، منواکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای ازت، ذرات معلق و سایر، بر گرمایش جهانی تاثیر گذار خواهد بود و می توان اثر معادل و میزان نقش آن در گرمایش جهانی را اندازه گیری و با دی اکسید کربن معادل سازی کرد.

شفیع پور گفت: کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش راندمان و بهره وری و اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف همچون حمل و نقل، صنعت، ساختمان های مسکونی، همچنین توسعه استفاده از انرژی هایی با میزان انتشار کمتر کربن همچون گاز طبیعی، انرژی های تجدید پذیر خورشیدی و بادی از جمله راهکارهای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در ایران است که هیچ کدام نه تنها منجر به ضرر و زیان اقتصادی یا توسعه ای برای کشور نمی شود بلکه در کنار حفظ منافع ملی به رشد اقتصادی سبز و پایدار کشور کمک می کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: انتشار کمتر آلاینده ها منجر به ارتقاء و بهبود کیفیت هوا به ویژه در کلانشهرها هم می شود.

به گفته وی، توافق پاریس فرصتی برای انتقال منابع فناوری و تکنولوژی، مالی و انسانی است و ایران می تواند از طریق ایجاد ظرفیت در این زمینه در کنار رشد اقتصاد کم کربن در کشور به ویژه در بخش های صنعتی، نیروگاهی، نفت و گاز، صادرات بیشتر و به تبع آن درآمد بیشتری از محل صرفه جویی های داخلی داشته باشد.

برنامه ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای منطبق بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است

رئیس مرکز بین الملل و امور کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست هم اشاره داشت و افزود: مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیو اکتیو و توسعه آینده نگری، شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن، همچنین گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر صنعت کم کربن، استفاده از انرژی های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماند، پساب ها با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی ها اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، اصلاح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست، توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کلان شهرها از جمله تکالیف مورد تاکید معظم له در سیاست های هفتم و هشتم ابلاغی است.

شفیع پور گفت: همچنین در سیاست های ۱۵ و ۷، ۸، تقویت دیپلماسی محیط زیست با تلاش برای ایجاد و تقویت نهاد های منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی آب، توسعه مناسبات جلب مشارکت و همکاری های هدفمند و تاثیر گذار دو جانبه، چند جانبه، منطقه ای و بین المللی در زمینه محیط زیست، بهره گیری از فرصت ها و مشوق های بین المللی، حرکت در جهت اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و تبادل فناوری ها و نوآوری های مرتبط مورد تاکید قرار گرفته است که همگی با تلاش ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین مرتبط است.

ماده ۱۵ توافق نامه پاریس هرگونه تنبیه یا تحریم علیه کشورها را نفی کرده است

وی با رد اخبار منتشره مبنی بر اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از ۱۹۰ کشور دیگر عضو این توافق نامه که موفق به اجرای مسئولیت مشترک خود در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نشود، گفت: در ماده ۱۵ این توافق نامه به صراحت بیان شده که ساز و کار پیشنهادی برای تسهیل اجرا و ترغیب رعایت مفاد این توافق نامه باید به شیوه ای شفاف، غیرتهاجمی و غیر تنبیهی باشد و توجه ویژه ای به شرایط و توانایی های ملی اعضاء داشته باشد.

شفیع پور ضمن اشاره به همگرایی ملی و عزم جدی تمام قوا برای اجرایی شدن توافق پاریس و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، خاطرنشان کرد: منافع اقتصادی اجرایی شدن این توافق در ایران برای بخش خصوصی و دولتی کشور غیر قابل انکار است.

توافق نامه پاریس ذیل کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد (۱۹۹۲) و تا ۲۰۳۰ اجرایی خواهد شد. برنامه مشارکت ملی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شامل دو بخش ۴ درصد غیر مشروط و ۸ درصد مشروط است.