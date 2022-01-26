چین امنیت غذایی خود را فدای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شیء جین پینگ، رئیس جمهور چین می‌گوید اهداف بلند پروازانه چین برای کاهش میزان کربن در هوا نباید به قیمت از دست دادن انرژی و امنیت غذایی مردم عادی این کشور تمام شود به همین دلیل این واکنش نشان دهند رویکرد محتاطانه چین نسبت به تغییرات آب و هوایی و کند شدن رشد اقتصادی است.

چین، بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای گرمایش آب و هوا در جهان، برای تقویت جاه طلبی و اتخاذ اقدامات شدیدتر برای مقابله با گرمایش جهانی تحت فشار محافل جهانی قرار گرفته است.

با این حال در بحبوحه چالش‌های اقتصادی فزاینده، چین نگران خطرات شغلی و رشد اقتصادی خود نیز است، به‌ویژه آنکه این کشور خود را برای برگزاری یک گردهمایی کلیدی حزب کمونیست آماده می‌کند که انتظار می‌رود حکومت شیء جین پینگ طولانی‌تر نیز شود.

رئیس جمهور چین در سخنانی که اواخر روز دوشنبه منتشر شد به رهبران ارشد حزب کمونیست گفت که چین باید "بر مفهوم موفقیت سریع غلبه کند" و به تدریج و آرام آرام پیش برود.

به نقل از خبرگزاری دولتی شین هوا چین، شیء جین پینگ گفت: کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به معنای کاهش بهره وری نیست و اصلاً به معنی عدم انتشار این گازها نیست.

وی گفت: "ما باید به برنامه ریزی کلی پایبند باشیم و همزمان با کاهش انتشار کربن، امنیت انرژی، امنیت زنجیره تأمین صنعتی و امنیت غذایی را تضمین کنیم."

از زمان برگزاری نشست ملی اقتصادی در پایان سال گذشته، سیاستگذاران چینی بارها تاکید کرده اند که این کشور در سال ۲۰۲۲ "ثبات را در اولویت قرار خواهد داد".

این کشور اهداف سختگیرانه کیفیت آب را بر دولت‌های محلی تحمیل نخواهد کرد و در عوض آنها را تشویق خواهد کرد تا دستاوردهای قبلی خود را تثبیت کنند.

پس از موج کمبود تولیدکنندگان انرژی در سال گذشته و تأمین انرژی توسط چین، همچنان یک نگرانی بزرگ است، شیء همچنین به رهبران حزب گفت که "خروج تدریجی انرژی سنتی باید بر اساس جایگزینی ایمن و قابل اعتماد با انرژی جدید باشد."

چین قول داده است که تغییر به سمت انرژی‌های تجدید پذیر را تسریع کند، اما پس از سال ۲۰۲۵ شروع به کاهش مصرف زغال سنگ - منبع اصلی CO2 - خواهد کرد.

آژانس برنامه‌ریزی دولتی چین نیز در ماه دسامبر اعلام کرد که محدودیت‌های مصرف انرژی را کاهش خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که اهداف زیست‌محیطی رشد را از بین نمی‌برند.