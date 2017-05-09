ترامپ رئیس «اِف بی آی» را برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی اِن اِن»، کاخ سفید روز سه شنبه اعلام کرد که «جیمز کومی» رئیس «اِف بی آی» از سمت خود برکنار شد.

«شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید در خصوص برکناری جیمز کومی گفت: «رئیس جمهور آمریکا توصیه دادستان و معاون دادستان را پیرامون برکناری رئیس اداره تحقیقات فدرال- اف بی آی- پذیرفته است».

شایان ذکر است که جیمز کومی هفته گذشته در برابر اعضای کمیته قضایی مجلس سنا مدعی شد که «صدها و هزاران» رایانامه حاوی اطلاعات محرمانه از سوی «هما عابدین» دستیار ارشد «هیلاری کلینتون»- وزیر خارجه سابق آمریکا- به یک رایانه خانگی و مشترک میان وی و همسرش «آنتونی وینر»- عضو سابق کنگره از ایالت نیویورک- ارسال شده است.

یافته های کنونی «اِوان پرز» خبرنگار سی اِن اِن حاکی از آنست که اظهارات جیمز کومی در مورد شمار رایانامه های ارسالی از سوی عابدین به شدت اغراق آمیز بوده و اینکه اِف بی آی در تلاش برای یافتن راهی جهت تصحیح این خطاست.

هنوز مشخص نیست که جیمز کومی به چه دلیل در جلسه شهادت خود در مقابل کمیته قضایی مجلس سنا، در بیان تعداد این رایانامه ها اغراق کرده است.

این در حالی است که «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات و بازنده انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا سه شنبه هفته گذشته (دوم ماه مه) در مصاحبه ای با «کریستین امانپور» خبرنگار سی اِن اِن ضمن پذیرش مسئولیت شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری، زمان بندی نامه ارسالی از جانب جیمز کومی در روز ۲۸ اکتبر و افشاگریهای ویکی لیکس را به عنوان فاکتورهای مهمی در این شکست برشمرد و ادعا کرد که «چنانچه انتخابات در روز ۲۷اُم اکتبر برگزار شده بود، وی به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزیده می شد».