اتفاق بزرگی که استقلال خوزستان رقم زد/ اولین حضور، اولین صعود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان در ششمین روز از لیگ قهرمانان آسیا در حالی که تا حدود زیادی صعودش به مرحله بعدی رقابتها مسجل شده بود، میزبان تیم الجزیره امارات بود و در دیداری که تا حدود زیادی تشریفاتی به حساب میآمد، برابر حریف حذف شدهاش متوقف شد و در نهایت بعد از لخویا بعنوان تیم دوم گروه به مرحله بعدی راه یافت تا در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا حریف تیم الهلال عربستان شود.
صعود سه تیم از چهار نماینده کشورمان از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اتفاقی خوب برای فوتبال ایران محسوب میشود و میتوان امیدوار بود که سال ۲۰۱۷ یک سال طلایی برای فوتبال ایران باشد. اما قطعا باید گفت در بین سه تیم استقلال تهران، پرسپولیس و استقلال خوزستان، صعود استقلال خوزستان به مراتب با ارزش تر از دو صعود دیگر است.
شاید از استقلال و پرسپولیس با توجه به عقبه پربارشان در فوتبال ایران و آسیا انتظاری جز صعود به مرحله بعدی نمیرفت. اما باید تاکید کنیم که از استقلال خوزستان انتظار صعود نمیرفت و در بهترین شرایط از این تیم انتظار تجربه اندوزی و نتایجی آبرومند در این مسابقات میرفت.
اما تیم جوان خوزستانی در اولین تجربه آسیاییاش دست به کار بزرگی زد در گروهی که تیمهای لخویا، الفتح و الجزیره هم حضور داشتند موفق شد به همراه لخویا به مرحله بعدی این رقابتها صعود کند.
آبی پوشان اهوازی با ۲ برد، ۳ مساوی و یک شکست که آن هم مقابل تیم قدرتمند لخویا در قطر رقم خورد و با ۹ امتیاز بعنوان تیم دوم گروه به مرحله بعدی رقابتها راه یافتند. شاگردان سیروس پورموسوی در شرایطی این موفقیت را رقم زدند که با ۵ گل خورده کمترین تعداد گل خورده را هم در این گروه داشتند.
استقلال خوزستان در شرایطی به این موفقیت بزرگ دست پیدا کرد که پس از قهرمانی در لیگ پانزدهم تعدادی از بازیکنان مطرح و تاثیرگذارش را از دست داد و حمایت های مالی که قبلا صورت می گرفت را نیز از دست داد.
با این حال این تیم با بضاعتی اندک اما بازیکنانی پرانرژی و با انگیزه کار را دنبال کرد و هر چند در لیگ برتر نتوانست به موفقیتی دست پیدا کند اما در اولین سال حضورش در لیگ قهرمانان آسیا اتفاق بزرگی را رقم زد و به مرحله بعدی این مسابقات راه پیدا کرد.
نظر شما