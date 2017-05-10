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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۰۴

روسیه: تصمیمی درباره دیدار پوتین و ترامپ گرفته نشده است

روسیه: تصمیمی درباره دیدار پوتین و ترامپ گرفته نشده است

سخنگوی کرملین در پاسخ به برخی گمانه زنی ها مبنی بر این که سفر لاوروف به آمریکا مقدمه دیدار پوتین و ترامپ است گفت هنوز چیزی مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد هنوز توافق مشخصی در خصوص دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، صورت نگرفته است.

پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا دیدار لاوروف با ترامپ مقدمه ای برای دیدار روسای جمهور آمریکا و روسیه خواهد بود، گفت: در مورد دیدار پوتین و ترامپ هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده است. گمانه زنی هایی درمورد این مسئله وجود دارد، اما همانطور که قبلا بارها اعلام کرده ایم، این ها فقط گمانه زنی است.

امروز قرار است وزیر امور خارجه روسیه با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، دیداری داشته باشد.

کد مطلب 3975614

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