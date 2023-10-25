واکنش دفتر رییس جمهوری روسیه درباره وضعیت سلامتی پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر ریاست جمهوری روسیه موسوم به کاخ کرملین برخی گزارشها مبنی بر بیماری «ولادیمیر پوتین»، رییسجمهور روسیه را تکذیب کرد.
به تازگی برخی شایعات مبنی بر استفاده پوتین از دو نوع لباس همزمان برای پوشاندن وضعیت بدنی خود در دیدارهای عمومی خبرساز شد بود، اما اکنون این شایعات از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه تکذیب شده است.
«دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی درباره گزارش بدون منبع یک کانال تلگرامی روسی که توسط برخی رسانههای غربی دریافت شده است، گفت: «همه چیز خوب است و خبرها درباره ناپایداری سلامتی ولادیمیر پوتین جعلی است.»
سخنگوی رییس جمهور روسیه همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره دوتایی پوشیدن لباس توسط پوتین خندید و چنین چیزی را شایعه خواند.
پسکوف گفت: «این گونه شایعات به گروههای اطلاعاتی پوچ و شایعه ساز تعلق دارد که مجموعهای از رسانهها با سرسختی رشک برانگیز آن را میسازند و بازنشر میکنند، اما جز خنده چیزی برای ما ندارد.»
ولادیمیر پوتین، که به عنوان یک ورزشکار به جودو علاقه مند است، در ۷ اکتبر امسال ۷۱ ساله شد. او برنامه فشردهای از جلسات و حضورهای عمومی دارد که بسیاری از آنها از تلویزیون پخش میشوند.
او به تازگی نیز برای بازدید از چین به پکن رفت و در راه بازگشت در دو شهر روسیه توقف کرد.
پوتین در مصاحبهای در سال ۲۰۲۰ شایعات قدیمی مبنی بر استفاده از لباس دوتایی را رد کرده بود، اگرچه گفته بود که در گذشته به دلایل امنیتی به او پیشنهاد شده بود که دو لباس بصورت همزمان بپوشد.
سال گذشته نیز شایعاتی درباره وضعیت سلامتی ولادیمیر پوتین مطرح شد که در واکنش به این شایعات، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه ضمن رد گمانه زنیها درباره بیمار بودن «ولادیمیر پوتین» رییس جمهور روسیه، اعلام کرد که هیچ گونه نشانهای دال بر بیماری وی دیده نمیشود.
لاوروف در یک مصاحبه با یک شبکه فرانسوی در این باره گفت: گمان نمیکنم که افراد عاقل بتوانند در این فرد علایم ناخوشی یا بیماری ببینند.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به این مساله که پوتین تا چند وقت دیگر ۷۰ ساله میشود، تاکید کرده بود که وی هر روزه در انظار عموم ظاهر میشود.
لاوروف افزود: شما میتوانید وی را در تلویزیون ببینید و به سخنرانیهایش گوش دهید یا آنها را بخوانید.
وی در پایان گفت که قضاوت در این باره را به وجدان کسانی که این گونه شایعات را پخش میکنند، میسپارم.
اظهارات لاوروف در پی آن بیان شد که پیشتر رسانههای غربی به ویژه رسانههای انگلیسی مدعی شده بودند که شرایط جسمانی پوتین در ماههای اخیر به شدت رو به وخامت گذاشته است.
برخی حتی پا را فراتر از این گذاشته و با فرضیاتی همچون مرگ رییس جمهور روسیه مدعی شدند که بیماری پوتین منجر به مرگ وی شده و فردی که اخیراً در جلوی دوربین رسانهها ظاهر میشود، بدل وی است، یا حتی برخی از صحنهها از قبل فیلم برداری شده است.
گمانه زنیها و ادعاها در مورد وضعیت سلامت رییس جمهور روسیه، پس از آغاز عملیات نظامی این کشور در اوکراین در کانون توجهات رسانهها قرار گرفته است که به نظر میرسد که طبق تاکتیکهای عملیات روانی در جنگهای ترکیبی، این مساله نیز از اقدامات تبلیغاتی غربیها در تقابل با روسیه باشد.
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