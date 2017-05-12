با «مینی» در نمایشگاه کتاب/ انتشار ۶ کتاب از کریستینه نوستلینگر

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات «پیک ادبیات» که به تازگی ۶داستان جدید از کریستینه نوستلینگر نویسنده بلندآوازه اتریشی در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان را منتشر کرده، این کتاب‌ها را در نمایشگاه کتاب عرضه کرده است.

این مجموعه شامل «مینی و روز اول مدرسه»، «مینی و دردسر جشن تولد»، «مینی و دزد آلبوم»، «مینی و استعداد فوق‌العاده»، «مینی و هدیه روز عید» و «مینی و برادر تنبل» نام دارند، داستان‌هایی آموزنده و طنزآمیز با محوریت دختری ۶ ساله‌ای به نام «مینی» هستند که توسط آزاده نیازاده ترجمه شده‌اند.

نویسنده در هر یک از این کتاب‌ها قهرمان خود را درگیر ماجرای تازه‌ای می‌کند و در متن ماجرای پیش آمده برای «مینی» نکته تازه‌ای را به مخاطب کودک خود می‌آموزد.

نوستلینگر که جوایز ادبی معتبری همچون جایزه هانس کریستین اندرسن و جایزه یادبود آسترید لیندگرن را در کارنامه ادبی خود دارد، در این شش قصه به روایت موضوعاتی می‌پردازد که هر کودکی در زندگی حقیقی خود با آن‌ها مواجه می شود. ترس از رفتن به مدرسه و مواجهه با محیط جدید و خانم معلم، تهیه هدیه سال نو برای پدر و مادر و برادرش، کشف توانایی های درونی خود در برابر دیگر همشاگردانش، برپایی یک جشن تولد با حضور دوستان مدرسه و دردسرهای آن، چگونگی برخورد با موریتس برادر تنبلش که بعد از تصادف مادر در کارهای خانه هیچ کمکی به «مینی» نمی‌کند و دردسر مینی با موریتس در ماجرای گم شدن یک آلبوم فوتبال در مدرسه، موضوعاتی هستند که در این ۶کتاب بدان‌ها پرداخته شده است.

این کتاب ها برای گروه سنی ۸ تا ۱۲ سال، در قطع رقعی، در ۶۴ صفحه و به قیمت ۶۵۰۰ تومان منتشر و روانه بازار کتاب شده‌اند.