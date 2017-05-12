صادرات ۶۰۰ میلیون یورویی کتاب در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امور رسانه‌ای و خبری سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نشست «سیاست‌های نشر فرانسوی‌زبان در جهان» با حضور امیرمسعود شهرام‌نیا؛ قائم‌مقام نمایشگاه کتاب، محمود آموزگار؛ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان، داوود موسایی؛ مدیر مسئول انتشارات فرهنگ معاصر و همچنین با حضور ژان کلود کی‌بوئن؛ مدیرکل دفتر بین‌الملل چاپ فرانسه و ارستید اولیویر؛ مدیر کل مرکز نشر فرانسه در سالن بین‌الملل بازار جهانی کتاب برگزار شد.

امیرمسعود شهرام‌نیا قائم‌مقام نمایشگاه کتاب در ابتدای این نشست که روز پنج‌شنبه (۲۱ اردیبهشت) برگزار شد با اشاره به حضور شش ساله‌ی ایران در نمایشگاه کتاب فرانسه گفت: این حضور از جهات مختلفی برای ما مهم است. حضور ایران در نمایشگاه کتاب پاریس نه تنها کانال خوبی برای ارتباط بین صنعت نشر دو کشور است، بلکه راه تعامل مناسبی با جهان فرانسه‌زبان نظیر کشورهای آفریقایی در اختیار قرار می‌دهد.

شهرام‌نیا با تأکید بر اهمیت زبان فرانسه در ایران گفت: زبان فرانسه در کشور ما زبان غریبی نیست و نسل پیش از ما با زبان فرانسه بیش از زبان انگلیسی آشنا بوده است.

قائم‌مقام نمایشگاه کتاب تهران با اشاره بر حضور پررنگ و موثر ایران در نمایشگاه پاریس اظهار کرد: خوشحال هستیم زمینه‌های ارتباط با کشور فرانسه و همچنین دنیای فرانسه‌زبان بیش از پیش فراهم شده است.

وی در همین راستا افزود: حدود ده سال پیش تجربه‌ی خوبی از همکاری با نشر فرانسه داشتیم که در انتقال تجربه و ارتباط فرهنگی بسیار موثر واقع شد، اما به دلیل عدم پیگیری جدی متاسفانه متوقف ماند.

شهرام‌نیا با تأکید بر طرح گرنت و امضای تفاهم‌نامه‌ها برای همکاری‌های فرهنگی گفت: امیدوارم چنین رویدادهایی عامل گسترده شدن ارتباطات ما با سایر کشورهای جهان باشد.

فروش کتاب‌های الکترونیک در فرانسه نزدیک بیست درصد است

در ادامه‌ی نشست، ژان کی بوئن با ارائه‌ی نموداری، به ارائه‌ی شمای کلی از صنعت چاپ کتاب‌های فرانسوی پرداخت و صنعت چاپ فرانسه را در جایگاه پنجم جهان عنوان کرده و آن را جایگاهی قابل دفاع دانست.

کی بوئن با اشاره به اینکه صنعت نشر فرانسه در حال حاضر خوب پیش می‌رود، گفت: البته در طول یک سال گذشته، اوضاع کمی وخیم شده است که احتمال می‌دهیم به دلیل فضای سیاسی حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باشد.

وی در این خصوص اظهار داشت: اگرچه کمی زود است اما می‌توان با توجه به آمارهای میزان چاپ، پدیده‌های مختلفی نظیر مصرف‌گرایی را تحلیل کرد و به مطالعه‌ی رابطه‌ی آن با صنعت چاپ و نشر پرداخت.

مدیرکل دفتر بین‌الملل چاپ فرانسه با اشاره به نشر دیجیتال در طول بیست و پنج سال اخیر گفت: فروش کتاب‌های الکترونیک که در ابتدا صفر درصد بوده است امروزه به نزدیک بیست درصد رسیده است.

وی با اشاره به قانون تثبیت قیمت‌ها برای کتاب عنوان کرد: ما در کنار ۲۴ کشور دیگر، خود را ملزم به رعایت تثبیت قیمت‌ها می‌دانیم که به موجب آن تمام ناشرها باید کتاب‌های خود را طبق قیمت‌های تعریف شده بفروشند.

کی‌بوئن با بیان اینکه برخی‌ها معتقدند این قانون منجر به از بین رفتن فضای رقابت می‌شود افزود: ناشران همچنان بر سر خدماتی نظیر تنوع عناوین و مشاوره برای خرید کتاب‌ها با یکدیگر رقابت خواهند داشت.

وی در همین رابطه با اشاره به حساسیت اتحادیه‌ی اروپا در حوزه‌ی رقابت تصریح کرد: این امر باعث جلوگیری از شکل‌گیری تورم در حیطه‌ی فروش کتاب شده است.

ژان کی‌بوئن در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید براینکه در حیطه‌ی ارائه‌ی ساختارمند کتاب‌ها خوب عمل شده است، عنوان کرد: اگر نویسنده‌ای نباشد ناشری وجود ندارد و همچنین اگر ناشری نباشد نویسنده‌ای امکان فعالیت نخواهد داشت بنابراین وجود همدلی و همبستگی بین ناشران و نویسنده‌ها ضروری است و این امر برای ما در ساختار حق تألیف فهم می‌شود که در حقیقت تضمینگر میزان فروش و سهم نویسنده از فروش است.

میزان صادرات کتاب‌های فرانسوی بیش از ششصد میلیون یورو است

در بخش دیگری از نشست ارستید اولیویر با اشاره به قدمت چهل ساله‌ی مرکز نشر فرانسه عنوان کرد: هدف این مرکز کمک به نشر کتب فرانسوی در سطح جهان است.

وی در این خصوص اظهار داشت: سیاستگذاری ما به صورتی است که بتوانیم کتب فرانسوی را در سراسر جهان بسط دهیم و همچنین در امر محتوا سازی پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه یکی از روش‌های معرفی کتاب‌های فرانسوی در سطح بین‌المللی صادرات کتب چاپ شده است اظهارداشت: میزان صادرات کتاب‌های فرانسوی بیش از ششصد میلیون یورو است که چیزی حدود بیست درصد فروش انتشارات فرانسه را به خود اختصاص می‌دهد.

اولیویر با تأکید بر اینکه صادرات کتاب‌ها در درجه‌ی اول برای کشورهای فرانسه‌زبان نظیر بلژیک و سوییس و برخی از کشورهای آفریقایی صورت می‌گیرد گفت: البته کشورهایی با زبانی غیرفرانسوی نیز در این لیست حضور دارند.

مدیر مرکز نشر در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با نحوه‌ی صادرات کتاب در فرانسه تصریح کرد: دو فعالیت اصلی در این زمینه تضمین ارسال و حمل و نقل کتاب‌هاست.

وی در این راستا افزود: از دولت فرانسه برای صادرات کتاب به برخی کشورهای خاص بین ۲۵ تا ۳۰ درصد یارانه دریافت کردیم.

ترجمه‌ی آثار فرانسوی کاهش یافته است

در ادامه، محمود آموزگار رئیس اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به اینکه تجربه‌ی آمریکایی‌ها را نمی‌توانیم با صنعت نشر خود تطبیق دهیم، عنوان کرد: صنعت نشر فرانسه و آلمان به لحاظ قرابت‌های فرهنگی که با ایران دارد می‌تواند برای ما بسیار مهم باشد.

آموزگار با ذکر دو نمونه‌ از قانون تثبیت قیمت‌ها تحت عنوان لانگ و همچنین قانون حقوق مولف گفت: در بسیاری از موارد این قوانین عینا ترجمه شده است.

وی با بیان اینکه پیشتر در زمینه‌ی نشر ترجمه‌ی آثار فرانسوی فعالیت جدی‌تری صورت می‌گرفت، اظهار کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد امروزه این فعالیت‌ها کمرنگ‌تر شده است.

وی با تأکید بر حمایت وزارت ارشاد و همچنین فعالان طرح گرنت گفت: امیدواریم بتوانیم روابط اقتصادی پربارتری را در این حیطه پی‌ریزی کنیم

در پایان این نشست، داوود موسایی مدیرمسئول انتشارات فرهنگ معاصر طی سخنانی کوتاه از برقراری مراودات نشری میان دو کشور ایران و فرانسه نظیر برگزاری ورکشاپ‌ها و دعوت از ناشران فرانسوی خبر داد و اظهار امیدواری کرد: بعد از نمایشگاه به صورت جدی این مسئله پیگیری شود و امیدواریم ناشرانی که مایلند ارتباط خود را با ناشران بین‌المللی حفظ کنند این فرصت‌ها را مغتنم شمارند.

سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت در مجموعه‌ی نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. مجموعه‌ی شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.