به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین توکلی زاده نماینده ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، با صدور نامه ای به رئیس کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات اعتراض خود را به استفاده از امکانات دولتی رسانه های حامی دولت اعلام داشته است.

متن کامل نامه بدین شرح است:

باسمـــــــه تعالـــــی

برادر گرامی جناب آقای دکتر سید احسان قاضی زاده هاشمی

رئیس محترم کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات

با اهداء سلام و احترام؛

متاسفانه در روزهای اخیر موارد متعددی ازتخلفات قانونی و سوء استفاده ستادهای انتخاباتی کاندیداهای دولت یازدهم آقایان حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از امکانات دولتی و عمومی علی الخصوص در حوزه رسانه ای گزارش شده است.

خبرگزاری های ایرنا، ایسنا، روزنامه ایران تاکنون تخلفات قانونی مختلفی در حمایت از کاندیداهای دولت مرتکب شده اند و تمامی امکانات رسانه ای دولت علی الخصوص سایتهای سازمانها و وزارتخانه های مختلف در خدمت تبلیغات این دو کاندیدا قرار گرفته است.

لذا از آن کمیسیون محترم درخواست داریم برای تنویر افکارعمومی موضوع رابررسی و برای رسیدگی به شورای محترم نگهبان قانون اساسی اعلام نماید.

با تشکر و تجدید احترام

محمد امین توکلی زاده

نماینده حجت الاسلام و المسلمین رئیسی کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری